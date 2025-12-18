La NFL condena el comportamiento antisemita de Puka Nacua, receptor de los Rams
Realizó un baile considerado antisemita durante su participación en el podcast de los streamers Adin Ross y N3on, un gesto que rápidamente se convirtió en tendencia en la web
La National Football League (NFL) condenó este jueves los gestos antisemitas de Puka Nacua, receptor estelar de Los Angeles Rams, durante la transmisión de un podscast.
"La NFL condena enérgicamente toda forma de discriminación y comportamiento despectivo dirigido a cualquier grupo o individuo. El continuo aumento del antisemitismo debe abordarse en todo el mundo y la NFL seguirá apoyando a nuestros aliados en esta lucha. El odio no tiene cabida en nuestro deporte ni en nuestra sociedad", escribió la liga a través de un comunicado.
El miércoles Nacua realizó un baile considerado antisemita durante su participación en el podcast de los streamers Adin Ross y N3on, un gesto que rápidamente se convirtió en tendencia en la web y le acarreó decenas de críticas.
Aunque Los Angeles Rams no se han pronunciado al respecto, la NFL emitió su postura en un escrito en el que no hizo referencia a una posible suspensión.
Más temprano, Puka Nacua publicó una carta en sus redes sociales en la que ofreció disculpas por su comportamiento.
"No era consciente del gesto que realizaba", dijo.
Según el segundo receptor con más yardas acumuladas en esta temporada, todo era parte de un juego que planeaba replicar como parte de una futura celebración de anotación, algo que, afirmó, ha descartado.
"Cuando aparecí el otro día en una transmisión en vivo en redes sociales, me sugirieron realizar un movimiento específico como parte de la celebración de mi próximo touchdown. En ese momento no tenía ni idea de que este acto fuera de naturaleza antisemita y que perpetuara estereotipos dañinos contra el pueblo judío", explicó.
No está de acuerdo con la discriminación
El receptor de 24 años subrayó que no está de acuerdo con ningún tipo de discriminación.
"Pido disculpas sinceras a cualquiera que se haya sentido ofendido por mis acciones, ya que no tolero ninguna forma de racismo, intolerancia ni odio hacia ningún otro grupo de personas", concluyó.
Puka Nacua es uno de los mejores receptores jóvenes de la NFL, a la que llegó reclutado en la quinta ronda del Draft 2023 por los Rams.
- En tres años en la liga ostenta los récords para un novato de más yardas por recepción, con 1.486, y más recepciones en una temporada, con 105. EFE
