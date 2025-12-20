La Confederación Africana de Fútbol anuncia la creación de una Liga Africana de Naciones

La primera sede será en Marruecos. ( FUENTE EXTERNA )

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) anunció este sábado la creación de una Liga Africana de Naciones que se jugará cada año a partir de 2029 y un aumento del premio, hasta los 10 millones de dólares, para el ganador de la Copa Africana de Naciones que alberga Marruecos.

Patrice Motsepe, presidente de la CAF, explicó que la nueva liga africana pretende generar más competencia y mayores recursos para el fútbol de la región.

Además, a partir de 2028, la Copa Africana de Naciones dejará de disputarse cada dos años y se convocará cada cuatro con la idea de ajustar la convocatoria al calendario de otros grandes campeonatos internacionales de fútbol.

"Es una estructura nueva que contribuirá a una independencia financiera sostenible y garantizará una mayor sincronización con el calendario de la FIFA", explicó el directivo en una rueda de prensa en Rabat en vísperas del inicio de la CAN2025.

"Por el interés de los equipos, de los clubes y de los jugadores, no podemos tener a los futbolistas dejando sus clubes en Europa en mitad de la temporada", añadió.

Motsepe anunció también que el premio para el ganador de esta edición alcanzará los 10 millones de dólares -frente a los siete actuales- en una decisión que pretende "apoyar la competencia" del esta cita continental.

La CAN2025 se estrenará este domingo en Rabat con un encuentro entre Marruecos y Comoras y reunirá a 24 selecciones africanas que jugarán en 9 estadios de seis ciudades marroquíes hasta la final, el 18 de enero.

La capital magrebí luce banderas, carteles y varias carpas con pantallas gigantes para que los aficionados puedan seguir la competición, que se estrenará en el estadio más moderno de Rabat, con capacidad para 69.500 asientos.

Marruecos llega a esta competición como uno de los favoritos y en un clima de euforia tras adjudicarse la Copa Árabe esta misma semana.