Cristiano: "Quiero llegar a la cifra que todos sabéis y estoy seguro de que llegaré"

Recibió el premio al mejor jugador de Oriente Medio

    Expandir imagen
    Cristiano: Quiero llegar a la cifra que todos sabéis y estoy seguro de que llegaré
    Cristiano Ronaldo (AFP)

    Cristiano Ronaldo, futbolista del Al Nassr de Arabia Saudí, dijo este domingo, durante los premios Globe Soccer 2025, que quiere alcanzar los 1.000 goles en su carrera y que está seguro de conseguirlo si le respetan las lesiones

    El jugador portugués suma 956 tantos en su carrera después de formar parte de clubes como Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus y, ahora, el Al Nassr

    El mejor en Medio Oriente

    Cristiano, tras recibir el premio al mejor jugador de Oriente Medio por delante de Salem Al-Dawsari (Al Hilal), Karim Benzema (Al-Ittihad) y Riyad Mahrez (Al-Ahli de Arabia Saudí), afirmó que todavía tiene "la pasión" y está "motivado" para seguir.

    "Es un gran placer ver a tantas personalidades del deporte en esta gala. Esta gala es una de mis favoritas, porque veo a gente tan maravillosa como a mi esposa.

    • Es duro seguir jugando, pero todavía tengo la pasión y estoy motivado para seguir. No importa donde juegue, en Oriente Medio o en Europa, siempre quiero ganar más trofeos y quiero llegara la cifra que todos sabéis.
    "Estoy seguro de que llegaré si no hay lesiones. Disfrutad de la noche y feliz año nuevo", señaló.

    EFE

    jjl/ism

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 