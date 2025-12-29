×
El Fortaleza pone fin a su equipo femenino de fútbol por falta de presupuesto

El equipo fue finalista de la Copa Sudamericana de 2023 y este año descendió a la segunda división del Campeonato Brasileño

    El Fortaleza pone fin a su equipo femenino de fútbol por falta de presupuesto
    Equipo femenino del Fortaleza (FUENTE EXTERNA)

    El Fortaleza, finalista de la Copa Sudamericana de 2023 y que este año descendió a la segunda división del Campeonato Brasileño, anunció este lunes el fin de su equipo femenino de fútbol por falta de presupuesto, según alegó el club.

    "Con responsabilidad, transparencia y respeto hacia todos los profesionales involucrados, comunicamos que el Fortaleza no dará continuidad al proyecto de fútbol femenino en 2026", afirmó en una nota.

    El cierre del plantel femenino se produjo un día después de anunciar la llegada de un nuevo CEO, Pedro Martins, licenciado en Administración de Empresas y con un máster en Industria del Fútbol por la Universidad de Liverpool.

    El Tricolor de Acero destacó que realizó "todos los esfuerzos posibles para mantener la modalidad", pero fue imposible, dijo, por "el actual escenario de restricción presupuestaria, la ausencia de recursos específicos y la incapacidad financiera" de la entidad.

    "Se trata de una decisión sumamente difícil, que reconoce la importancia del fútbol femenino, el esfuerzo de los profesionales involucrados y la historia construida hasta aquí", añadió.

    El Fortaleza agradeció a todos los profesionales que formaron parte de su división femenina, "con la certeza de que las decisiones difíciles también forman parte de una gestión responsable".

    El 'Leão' terminó este año la Liga brasileña en la antepenúltima posición, con 43 puntos en 38 jornadas y solo 11 victorias.

    El conjunto de la capital de Ceará se hundió apenas dos años después de sorprender al continente y alcanzar la final de la Copa Sudamericana, que perdió en la tanda de penaltis ante Liga de Quito

