Luka Modric revela que el entrenador José Mourinho hizo llorar a Cristiano Ronaldo

El croata Luka Modric, centrocampista del Milan y exjugador del Real Madrid, desveló que el técnico portugués Jose Mourinho hizo llorar a Cristiano Ronaldo en su etapa en el conjunto español por no perseguir para defender a un rival.

El veterano futbolista balcánico, en una entrevista con el 'Corriere della Sera', explicó que Mourinho era el entrenador más duro y que incluso "lo vi hacer llorar a Cristiano Ronaldo en el vestuario, un hombre que lo da todo en el campo, porque por una vez no persiguió al lateral rival. Mourinho es muy directo con los jugadores, pero es honesto", declaró.

"Trató a Sergio Ramos y al recién llegado de la misma manera: si tenía que decirte algo, te lo decía. Max (Allegri) también es así: te dice a la cara lo que está bien y lo que está mal.

La honestidad es fundamental", aseguró Modric, que indicó que para él Mourinho es "especial, como entrenador y como persona".

"Fue él quien me quiso en el Real Madrid. Sin Mourinho, nunca habría llegado. Lamento haberlo tenido solo una temporada", afirmó Modric, para el que Carlo Ancelotti, su extécnico en el Real Madrid, "es el número uno".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/31/ab79c32ad0d800d0dbe0440e218917934ada440b-1c42b4fc-9ebd4189.jpg El centrocampista del Madrid Luka Modric, durante un partido de LaLiga de fútbol del Real Madrid contra el RCD Mallorca este año. (ARCHIVO/ EFE)

Dureza y sinceridad

"Es difícil encontrar las palabras. Por su forma de ser, no solo por sus cualidades en el banquillo. Hablamos muchas veces del Milan cuando estábamos en Madrid. Este lugar también era único para él. Recuerdo cuando lo conocí. Estaba solo en la ciudad.

Me llamó y me dijo: 'Ven, ven a cenar conmigo'. Hablamos durante horas, de todo. De fútbol, de familia, de la vida. Normalmente, los entrenadores no confían en sus jugadores. Él sí", explicó.

Señaló a un entrenador que tuvo de niño, Tomo Basic, como el más importante en su vida para alcanzar las metas que ha logrado y precisó que no le gusta que le pregunten: ¿Messi o Cristiano Ronaldo?".

"Marcaron una época. Me siento más cercano a Cristiano porque jugué con él, fue mi compañero en el Madrid, y te aseguro que no solo es un gran futbolista; es una persona increíble. La gente no lo sabe, pero tiene un corazón enorme, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Y es un hombre sencillo y normal", afirmó el croata, quien, del argentino, señaló que no le "cabe duda de que también es extraordinario. Como jugador es magnífico".

Asimismo, repasó su dilatada carrera y su vida, incluida la guerra que le costó la vida a su abuelo, confesó que de no haber sido futbolista le hubiera gustado ser camarero (estudió en la escuela de hostelería de Borik), que era de niño del Milan por su ídolo de la infancia, Zvonimir Boban, que estaba convencido de que su trayectoria acabaría en el Real Madrid, que su secreto es "la pasión" por el fútbol, que se siente una persona humilde y normal con una vida normal.