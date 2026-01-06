Mbappé confía un 1.000 % en el éxito del Real Madrid en la Supercopa sin su presencia

Kylian Mbappé se perderá su segundo partido consecutivo con un esguince en la rodilla ( AFP )

El delantero francés Kylian Mbappé, baja en la Supercopa de España con el Real Madrid por un esguince de rodilla, mandó un mensaje de ánimo a sus compañeros tras quedarse en la capital de España y no viajar a Yeda, y asegura que confía "un 1.000 %" en ellos para conquistar el título.

"¡Buena suerte equipo! Confío 1.000 % vamos a triunfar. ¡Hala Madrid! A por la Supercopa!", escribió Mbappé en su cuenta oficial de Instagram junto a una imagen de la expedición posando con el avión que les desplazó a Arabia Saudí.

Barcelona y Athletic Club en la primera semifinal

El Real Madrid se mide el jueves al Atlético de Madrid en la segunda semifinal de la Supercopa de España, torneo que abren un día antes Barcelona y Athletic Club.

La baja de Mbappé significa que se perderá su segundo partido consecutivo por un esguince de rodilla. EFE

