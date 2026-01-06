×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Real Madrid
Real Madrid

Mbappé confía un 1.000 % en el éxito del Real Madrid en la Supercopa sin su presencia

Será su segunda ausencia consecutiva

    Expandir imagen
    Mbappé confía un 1.000 % en el éxito del Real Madrid en la Supercopa sin su presencia
    Kylian Mbappé se perderá su segundo partido consecutivo con un esguince en la rodilla (AFP)

    El delantero francés Kylian Mbappé, baja en la Supercopa de España con el Real Madrid por un esguince de rodilla, mandó un mensaje de ánimo a sus compañeros tras quedarse en la capital de España y no viajar a Yeda, y asegura que confía "un 1.000 %" en ellos para conquistar el título.

    "¡Buena suerte equipo! Confío 1.000 % vamos a triunfar. ¡Hala Madrid! A por la Supercopa!", escribió Mbappé en su cuenta oficial de Instagram junto a una imagen de la expedición posando con el avión que les desplazó a Arabia Saudí.

    RELACIONADAS

    Barcelona y Athletic Club en la primera semifinal

    El Real Madrid se mide el jueves al Atlético de Madrid en la segunda semifinal de la Supercopa de España, torneo que abren un día antes Barcelona y Athletic Club.

    • La baja de Mbappé significa que se perderá su segundo partido consecutivo por un esguince de rodilla. EFE

    rmm/sab

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 