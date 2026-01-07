×
Ver al Real Madrid en Albacete por la Copa del Rey costará entre 105 y 292 dólares

El Albacete Balompié comunicó que sólo podrá sacarse una entrada a precio de abonado por cada carnet

    Ver al Real Madrid en Albacete por la Copa del Rey costará entre 105 y 292 dólares
    Jugadores del Real Madrid celebran un gol en LaLiga.

    Las entradas para el partido de octavos de final de la Copa del Rey de España que disputarán el Albacete Balompié y el Real Madrid podrán adquirirse desde este jueves con precios que irán desde 90 a 250 euros (de 105 a 292 dólares), según la zona del campo, avanzó este miércoles el club albaceteño.

    En un comunicado, el Albacete indicó que los abonados tendrán que pagar un suplemento de 50 euros (58 dólares).

    En Albacete se ha despertado una gran expectación y, acorde a ella, son los precios que ha establecido la entidad blanca, que premian la fidelidad del socio frente a aquellos que quieran adquirir una localidad.

    Es un enfrentamiento inédito en el torneo copero, que medirá al cuadro albaceteño, que milita en LaLiga Hypermotion (Segunda división del fútbol español), con el equipo que más títulos de Liga de Campeones tiene (15) y para el que el club blanco abre varios canales de venta, tanto de forma física como digital, que arrancará este jueves a partir de las 10.00 horas (09.00 GMT).

    Limitaciones para comprar

    El Albacete Balompié comunicó que sólo podrá sacarse una entrada a precio de abonado por cada carnet, teniendo que respetarse tanto el precio de abonado como la localidad correspondiente a dicho pase de temporada hasta el lunes a las 8.00 horas (07.00 GMT) de la mañana.

    • En ese momento, se liberarán las butacas en las que no se haya ejecutado el suplemento, que pasarán a tener el precio general. EFE 

