La FIFA inaugurará infraestructura de primera para el fútbol dominicano

Maqueta del Centro de Alto Rendimiento que remodelará las instalaciones del proyecto GOAL en San Cristobal. ( FUENTE EXTERNA. )

Las condiciones de práctica, preparación y alojamiento de las selecciones nacionales de fútbol darán un potente salto de calidad ya que a finales de este mes podría quedar inaugurada la primera parte del nuevo Centro de Alto Rendimiento (CAR) que la Federación Internacional de Fútbol Asociado(FIFA) construye en el proyecto GOAL de San Cristobal.

Seis canchas (dos naturales, dos sintéticas, una de playa y otra de fútbol salón), un hotel de 48 habitaciones que incluirá gimnasio, remodelación de las oficinas del proyecto GOAL y una espaciosa área de parqueos, se cuentan entre las nuevas facilidades que completan una inversión total de US$ 10.5 millones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/09/img-20260108-wa0037-8caa8040.jpg Vista de cómo será la fachada del hotel. (FUENTE EXTERNA.)

La primera parte del ambicioso plan ya tiene terminada dos canchas y 24 habitaciones por un monto de US$ 3.8 millones y de acuerdo con la Federación Dominicana de Fútbol (Fedofútbol), la inauguración de esa fase podría realizarse a final de este mes de enero, o en las próximas semanas.

"Estamos esperando la confirmación de los ejecutivo de la FIFA con respecto a la inauguración de la primera parte del CAR" dijo José Deschamps a Diario Libre.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/09/img-20260109-wa0000-e8d2f2c7.jpg Vista de cómo será parte del interior del primer nivel del hotel. (FUENTE EXTERNA.)

Deschamps asegura que en el recinto se podrán albergar hasta cuatro selecciones nacionales o internacionales.

En el caso del hotel, Deschamps indica que tendrá todas las comodidades al más alto nivel de la industria del hospedaje, y en cuanto a las canchas, destaca que serán usadas solo para concentrar a los equipos nacionales en distintas categorías.

Infraestructuras que son parte de la primera etapa del CAR 2 canchas naturales

1 edificio de mantenimiento

1 edificio principal de dos niveles que albergará en el primer nivel la parte administrativa (oficinas, baños, sala de prensa, salón de conferencia) lavandería, cocina, comedor y terraza.

Segundo nivel: dormitorios que podrán recibir dos selecciones en diferentes bloques con sus cuerpo técnicos, sala de estar, sala de juegos.

Proyecto GOAL cumple 25 años

En 2001, la FIFA aprueba el "Proyecto GOAL", destinado a crear infraestructura futbolística en San Cristóbal. El 2 de julio de 2003, se inaugura oficialmente el Centro de Desarrollo del Fútbol, con canchas oficinas y aulas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/09/dji0043-f4d1dd3c.jpg Vista de cómo lucía una de las canchas antes de la remodelación. (FUENTE EXTERNA.)

Entre 2005 y 2006, se agregan dormitorios, salas médicas y se convierte en un centro integral, como fue concebido en su diseño original. Del 2012 al 2015, se agrega una cancha de futsal e instalaciones para el desarrollo del fútbol base.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/09/imagen2-03853008.png Vista de los trabajos en uno de los edificios. (FUENTE EXTERNA.)

A partir de 2023, se inicia la construcción de un CAR, que dote de todo lo necesario para selecciones nacionales, las cuales han tenido destacadas participaciones en torneos internacionales.