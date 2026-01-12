Adidas y la Champions rediseñarán el balón con motivo del 25 aniversario de trabajo juntos

La fotografía muestra el balón oficial de competición exhibido antes del partido de fútbol de la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League entre el Olympique de Marseille (OM) y el Newcastle United FC en el Estadio Velodrome de Marsella, sureste de Francia, el 25 de noviembre de 2025. ( ALEX MARTIN / AFP )

Adidas ha lanzado un rediseño del balón original de la UEFA Champions League para celebrar los veinticinco años de colaboración entre la marca y la competición de clubes europea.

El balón será utilizado en las dos últimas jornadas de la fase de liga de la Champions League, concretamente en las jornadas 7 y 8 de la competición.

El diseño se basa en una reedición del primer balón oficial original "adidas FINALE 1" en donde se he buscado adaptarlo al fútbol actual. El balón retoma los mismos colores y estampado gráfico que el original además de introducir un color morado oscuro que bordea las características estrellas del balón.

En la presentación del nuevo diseño, adidas ha reunido a antiguos mitos de la competición con actuales jugadores como lo son Zidane, Messi, Toni Kroos, Mohamed Salah, Jude Bellingham, Ousmane Dembélé o Lamine Yamal.

El balón de la final de la Liga de Campeones de fútbol de 2017 en Cardiff, fabricado por el fabricante alemán de ropa deportiva Adidas, se exhibe en la sede de la compañía en Herzogenaurach, sur de Alemania, durante la conferencia de prensa anual el 8 de marzo de 2017. (CHRISTOF STACHE / AFP)

Adidas y la icónica serie

El Adidas FINALE es una línea de balones fabricada por Adidas y es conocida por ser el balón oficial de la UEFA Champions League desde la temporada 2000-01, inspirada en el logotipo con estrellas de esa competición.

El "FINALE 1" en concreto fue el balón oficial utilizado en la temporada 2001-02 de la UEFA Champions League, siendo el primer balón de esta serie que llevó ese nombre específico.

El patrón gráfico de estrellas está inspirado directamente en el logotipo de la UEFA Champions League, lo que lo hace único y reconocible.

El balón se desarrolló basado en tecnologías anteriores de Adidas como el Terrestra Silverstream y Roteiro, que aportan una combinación de suavidad, velocidad y precisión de vuelo.

Aunque las versiones de coleccionista/replicas son más simples, las versiones oficiales (como la usada en competiciones) suelen contar con: cubierta de poliuretano termo sellado para una trayectoria más estable y cámara de butilo o látex de alta calidad para mejor retención de aire.