El Barça recibió 116,5 millones€ por premios de la Champions 2024-25; el Real Madrid 101,8

Los jugadores de Barcelona celebran el título de la Supercopa. ( FUENTE EXTERNA )

El Barcelona recibió 116,5 millones en premios económicos por su participación en la Liga de Campeones 2024-2025, delante del Real Madrid que obtuvo 101,8, el Atlético de Madrid con 84,9 y el Girona con 29,9, según el informe financiero de la UEFA de la temporada pasada.

El documento, publicado antes del Congreso que el organismo celebrará el 12 de febrero en Bruselas, desgrana las cantidades distribuidas entre los clubes con el nuevo formato de sus competiciones, a las que el Madrid sumó 5 millones€ por ganar la Supercopa de Europa contra el Atalanta, que recibió 4.

El PSG encabeza la tabla de ganancias en premios con 144,4 millones€ como campeón de la "Champions", seguido del Inter de Milán (136,6), el Arsenal (116,9) y el Barça, que perdió en semifinales con el Inter, en cuarta posición, delante de los alemanes Bayern Múnich (105,8) y Borussia Dortmund (102,1), además del Real Madrid, que cayó en cuartos frente al Arsenal y es séptimo.

Un total de 36 clubes participantes

El equipo que recibió la cantidad más pequeña por su participación en la competición fue el Slovan Bratislava, que perdió todos los partidos de la fase de liga y se embolsó 21,8 millones€, de un fondo de 2.467 millones€ para los 36 clubes participantes en ella.

Las ganancias de la Liga Europa las lideran Tottenham (41,3 millones€) y Manchester United (36,4), seguidos del Lazio (24,1) y del Athletic Club con 23,9 millones€. La Real Sociedad figura en decimosegundo lugar con 18,7 millones€.

El Chelsea como campeón de la Liga Conferencia percibió 21,8 millones€, seguido del Betis, subcampeón con 17 millones.

El informe de la UEFA recuerda que aunque el sistema de distribución ha cambiado para el ciclo 2024–27, el principio básico sigue siendo el mismo y la distribución se calcula primero sobre unos ingresos brutos reales estimados de 4.400 millones€.

De esta cifra, se deducen 387 millones€ presupuestados para cubrir los costes de las competiciones y se reserva un 3 % (132 millones€) para pagos de las rondas clasificatorias y un 7 % (308 millones de euros) para pagos de solidaridad con los clubes no participantes.

También se asignan 22 millones de euros a las competiciones de clubes femeninos y 3 millones de euros a la Liga de Campeones Juvenil.

Esto da como resultado unos ingresos netos estimados de 3.550 millones€, de los que el 93,5 % se distribuye entre los clubes participantes y el 6,5 % permanece en la UEFA para apoyar inversiones y actividades en el fútbol europeo.

El informe afirma que los ingresos reales en 2024-25 son ligeramente superiores, situándose en 4.410 millones€, y los costes de las competiciones, de 363,1 millones€, son inferiores a lo presupuestado.

Apunta a su vez que el resultado positivo de este año genera un superávit que aún no ha sido redistribuido entre los clubes y que en cumplimiento del memorando de entendimiento firmado entra la UEFA y los Clubes de Fútbol Europeos (EFC) se asignaron a estos 25 millones€. EFE

omm/jl