Flick: "Hemos ganado el primer título del año, pero es pasado"

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha instado a sus jugadores a olvidar la victoria en la final de la Supercopa de España, que "ya es pasado", y a centrarse en el partido de los octavos de final de la Copa de España de este jueves frente al Racing de Santander.

"Hemos ganado el primer título, pero esto es pasado y debemos centrarnos en el siguiente. Mañana es un día muy importante. Tenemos que jugar nuestro mejor fútbol.

Le pide el extra a sus jugadores

"Cuando eres jugador del Barça, debes darlo todo para conseguir ganar partidos como el de mañana", ha afirmado el técnico alemán desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

En este sentido, ha avisado del nivel del Racing, líder de LaLiga Hypermotion, "un equipo joven, muy valiente, que está jugando un gran fútbol" y que tendrá el apoyo de su público para intentar eliminar al Barça, vigente campeón de la competición del KO.

El preparador de Heidelberg prevé dar "algunos minutos" al lateral Joao Cancelo, cuyo fichaje con el club azulgrana se oficializó el martes, y al central Ronald Araujo, que ya reapareció en los últimos minutos de la final de la Supercopa de España.

Asimismo, ha dejado entrever que Joan García será el portero titular en el Nuevo Sardinero: "Tengo todas las opciones abiertas. Creo que Joan jugará, pero ya lo decidiremos mañana".

En este sentido, Flick ha vuelto a elogiar al guardameta de Sallent al ser preguntado por si le preocuparon las ocasiones que generó el Real Madrid en los últimos minutos de la final de la Supercopa.

"Tenemos a Joan García atrás y lo salvamos. Vimos mucha calidad, jugamos un gran partido y ya visteis la calidad que tiene el Real Madrid. Estamos contentos de que no anotaran el tercer gol", ha subrayado.

Además, Flick ha destacado el ambiente que existe en el vestuario -"es muy bueno", ha precisado- y ha pedido a sus jugadores que "continúen por este camino" con vistas a los próximos partidos.

"Estoy muy contento de cómo van las cosas. La gente en Barcelona son muy amables conmigo y mi cuerpo técnico, me gusta experimentar esto", ha concluido. EFE

