Girona
Girona

El Girona gana al Espanyol con dos penaltis de Vanat

El Girona derrotó al Espanyol en el RCDE Stadium con un doblete de Vanat, ambas dianas desde el punto de penalti

    El Girona gana al Espanyol con dos penaltis de Vanat
    Girona venció al Espanyol con dos goles desde el punto de penal de Vanat. (AFP)

    El Girona derrotó al Espanyol en el RCDE Stadium con un doblete de Vanat, ambas dianas desde el punto de penalti.

    Los goles llegaron en los respectivos tiempos de prolongación de la primera y la segunda mitad, en partido correspondiente a la vigésima jornada de LaLiga EA Sports (Primera División española).

    En la primera pena máxima, Dmitrovic, portero del Espanyol, paró la acción y el colegiado la mandó repetir. No falló en el segundo intento.

    El segundo lanzamiento desde los once metros llegó tras una protestada falta de Rubén Sánchez sobre Asprilla.

    El Espanyol cedió más protagonismo ofensivo al rival en la primera parte, pero reaccionó en la segunda buscando el empate. La evolución de los blanquiazules no fue suficiente para amarrar algún punto en su estadio. EFE

