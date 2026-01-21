Real Madrid y Barcelona, reyes de los ingresos en la temporada 2024-2025

El Real Madrid y el Barcelona durante un partido de la Supercopa. ( FUENTE EXTERNA )

Real Madrid y Barcelona fueron los dos equipos con mayores ingresos a nivel mundial en la temporada 2024-2025, según recoge el informe 'Deloitte Football Money League' en su vigésima novena edición.

En el informe aparecen los veinte equipos con más ingresos, y en esa clasificación está presente también el Atlético de Madrid. Sumando los veinte, las ganancias ascienden a 12.400 millones de euros, lo que supone un aumento del 11 % respecto al curso anterior y la primera vez que se supera la barrera de los 12.000 millones.

El Real Madrid repite en primera posición de la tabla con 1.161 millones de euros, 115,5 más que en la temporada 2023-2024. Sus ingresos comerciales (594 millones) ascendieron un 23 % para compensar la pérdida del 6 % en los ingresos por partidos.

Por su parte, el Barcelona sube desde la sexta posición hasta la segunda. No ocupaba el podio en esta clasificación desde el curso 2019-2020.

Su crecimiento hasta los 975 millones en ingresos, según Deloitte, se fundamenta en la venta de las licencias de asiento permanente, licencias de uso para asientos VIP del estadio Spotify Camp Nou.

El Atlético de Madrid es el tercer equipo español que aparece en la tabla, concretamente en decimotercera posición. Los 454,5 millones de euros alcanzados suponen un 11 % de crecimiento respecto a los datos de la temporada anterior, si bien pierde una posición en la clasificación.

Clubes como el París Saint-Germain (cuarto, único representante del fútbol francés), el Manchester City (sexto) o el Manchester United (octavo) experimentaron también una caída en la clasificación. Por los problemas de retransmisión de su liga nacional, en el caso de los parisinos, y por su peor rendimiento deportivo, en el caso de los ingleses, según Deloitte.

Además, dos nuevos equipos ingresaron en el 'top 20': el Stuttgart alemán, en decimoctava posición, con 296,3 millones de euros en ingresos, y el Benfica portugués (primer club que entra en la clasificación que no pertenece a las cinco grandes ligas desde 2021), con 283,4 millones.

Entre las tres fuentes de ingresos de los clubes profesionales, el informe destaca que los ingresos comerciales siguen siendo la principal vía para obtener dinero (43 % del total).

No obstante, señala también que los ingresos por partidos fueron la fuente que más creció (16 % interanual, para el 19 % del total). El 38 % restante se obtiene de los ingresos por derechos de emisión, que también crecieron un 10 %.

En cuanto al fútbol femenino, el Arsenal encabeza la lista, con 25,6 millones de euros. El segundo escalón del podio es para el Chelsea (25,4 millones), y el Barcelona cae de la primera a la tercera posición, con 22 millones.