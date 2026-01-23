FIFA anuncia un premio de US$2,3 millones para el primer ganador de Copa Campeones femenina

La FIFA anunció este viernes que el ganador de la primera edición de la Copa de Campeones femenina el próximo 1 de febrero recibirá 2,3 millones de dólares, el mayor pago único abonado hasta la fecha en el fútbol femenino de clubes, y el subcampeón percibirá un premio de un millón.

Cada uno de los dos clubes que queden eliminados en semifinales recibirá 200.000$ por su participación y los eliminados en la primera y segunda ronda -Auckland United (NZL) representante de la OFC y Wuhan Chegu Jiangda (CHN) de la AFC- obtendrán 100.000$ cada uno.

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, aseguró que "el reparto de casi cuatro millones de dólar en total entre los seis participantes en función de su actuación es una indudable declaración de fe en el fútbol femenino de clubes y en las jugadoras, los equipos y las competiciones que impulsan su constante crecimiento".

"Refleja el crecimiento del fútbol femenino en todo el mundo y el compromiso de la FIFA de efectuar inversiones específicas y relevantes que fortalezcan el fútbol femenino de clubes a largo plazo", añadió.

"Nuestro objetivo es claro: seguir invirtiendo en el fútbol femenino de clubes e impulsando su crecimiento, a fin de garantizar que las oportunidades, la visibilidad y el valor vayan a la par de las excepcionales actuaciones que vemos sobre el césped", añadió.

La fase final de la edición inaugural de la competición se disputará en Londres el 28 de enero y el 1 de febrero.

El primer día jugarán en el estadio del Brentford el campeón de la Concacaf, el Gotham estadounidense, y el de la CONMEBOL, el brasileño Corinthians, y después lo harán el Arsenal inglés y el FAR marroquí, ganadores de las Ligas de Campeones de la UEFA y la CAF, respectivamente.

El día 1 el estadio del Arsenal acogerá primero el partido por el tercer puesto y después la final para decidir el club que estrenará el palmarés.

La FIFA recordó que la Copa de Campeones femenina es parte de una estrategia general de inversión y colaboración orientada a fortalecer el fútbol femenino de clubes en todo el planeta; destacó el abono de 11,3 millones% a 1.041 clubes tras el Mundial 2023, así como la creación de la Copa Mundial Femenina de Clubes, cuya primera edición está prevista para 2028.