Los hermanos Williams declararán como investigados por estafa en la compra de un coche

Los delanteros del Athletic de Bilbao Iñaki y Nico Williams, jugadores internacionales con las selecciones de Ghana y España, respectivamente, han sido citados a declarar este próximo martes en calidad de investigados por un delito de estafa y apropiación indebida, tras la querella interpuesta por una empresa navarra que les acusa de intentar quedarse con un vehículo de alta gama sin pagarlo.

La declaración ante el Juzgado de Instrucción de Aoiz se celebrará por videoconferencia desde la sede del Athletic en Bilbao, según acordaron en su momento las partes implicadas en la causa, que investiga los hechos ocurridos a finales de 2024 y en el que además de los Williams están investigados una tía de los futbolistas y un hombre que actuó como mediador de la operación de compraventa.

Según el relato que consta en la querella, este intermediario habría contactado con el administrador de la empresa querellante para transmitir el interés de los hermanos Williams en adquirir el vehículo, a su vez comprado por la mercantil navarra en el extranjero y matriculado posteriormente en España.

La acusación sostiene que se iniciaron entonces conversaciones para una operación de permuta con otro vehículo propiedad de los futbolistas, que responsables de la empresa querellante llegaron a probar, por lo que se produjeron encuentros entre ambas partes y se generó un "contexto de confianza".

No obstante, dificultades administrativas impidieron la permuta, lo que llevó a decidir a los Williams una compraventa simulada que ponía como titular del coche a una tía de los futbolistas, insolvente, por lo que ante el impago del vehículo y su no devolución impidió al querellante recuperar su valor.

Todo ello es para el querellante constitutivo de un posible delito de estafa/apropiación indebida, que ahora se investiga en fase de Instrucción.