La rutina de Mbappé

El francés Kylian Mbappé anotó ante el Villarreal un doblete. Sus goles 20º y 21º en Liga en 20 partidos.

De nuevo, trascendental para que el Real Madrid ganase un partido importante fuera de casa, un debe en la etapa de Xabi Alonso y que Álvaro Arbeloa pasó con nota positiva en su primer compromiso para mantener alta la presión en la lucha por el título de Liga.

Mbappé fue puro oportunismo. Tras una primera mitad en la que estuvo desdibujado, sin imponerse en el desborde, arrancó la segunda mitad sabiendo leer un balón suelto dentro del área, ejerciendo ese papel de ´9´ que está explotando de cara a gol en el Real Madrid.

De un desborde de Vinícius Junior por banda, renovado en confianza tras la llegada de Arbeloa al banquillo del conjunto blanco, nació el tanto de la victoria del Real Madrid en el estadio de la Cerámica.

El tercer clasificado en Liga, una prueba de fuego para el momento del conjunto blanco tras la goleada al Mónaco (6-1).

Y para la lucha por el título de Liga, uno de los dos que le quedan, junto a la Liga de Campeones, al Real Madrid esta temporada tras perder la final de la Supercopa de España ante el Barcelona (3-2) y ser eliminado por el Albacete, rival de Segunda División, en octavos de final de la Copa del Rey (3-2).

El nuevo líder

El Real Madrid cierra el sábado como líder de la Liga, a expensas del resultado del FC Barcelona este domingo cuando reciba al Oviedo en el Camp Nou. Un cambio en el panorama de la temporada madridista.

"Espero que el partido del Mónaco sea un punto de inflexión", expresó Arbeloa en la previa del partido contra el Villarreal, consciente de que era una de las salidas más complicadas en Liga.

El técnico, quien desde el primer momento ha salido en defensa de sus futbolistas ante las numerosas críticas por el devenir de la temporada, fue este sábado recompensado por sus propios jugadores.

Activación en la presión tras pérdida, compromiso y una constante, esté quién esté en el banquillo madridista: Kylian Mbappé.

Tras el primer gol, el francés firmó también el segundo para cerrar el encuentro ya en el tiempo extra. Forzó el penalti y él mismo lo transformó.

Con maestría. A lo ´panenka´, un arte que su compañero Brahim Díaz no pudo mostrar con acierto el pasado domingo en la final de Copa África de Marruecos ante Senegal.

Un futbolista que recuperó Arbeloa para la causa este sábado, teniendo sus primeros minutos con el técnico, que se hizo cargo del equipo el pasado 12 de enero.

También a un Álvaro Carreras que volvió tras cumplir sanción en Liga de Campeones y que evitó un gol del Villarreal en el minuto 12 al sacarle un remate a Alfonso Pedraza.

Coge vuelo el Real Madrid de Arbeloa mientras recupera vida en Liga y ´Champions´, con la visita al Benfica, el duelo ante José Mourinho, que marcará el mes de febrero.

Sin Copa del Rey, en caso de lograr la clasificación directa a los octavos de final de la máxima competición continental, el Real Madrid solo tendrá un partido por semana en febrero, un objetivo claro de Arbeloa, con "más ruedas de prensa que entrenamientos" y que espera también Antonio Pintus, figura clave de nuevo, desde la salida de Xabi Alonso, de la preparación física y que ya planifica una ´minipretemporada´ en febrero para afrontar la fase final de temporada.

