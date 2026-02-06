Cristiano se ausenta por segunda vez en señal de protesta contra la Liga de Arabia Saudí

Cristiano Ronaldo celebra un gol para su equipo Al Nassr de la liga saudí ( FUENTE EXTERNA )

Cristiano Ronaldo, futbolista del Al Nassr, mantiene su pulso contra la liga de Arabia Saudí y por segunda jornada consecutiva, tras perderse el choque frente el Al Riyadh, no participa en el encuentro que en estos momentos disputa su equipo contra el Al Ittihad.

El jugador portugués no figura entre la lista de convocados por su entrenador, Jorge Jesus, y alarga su protesta contra la Saudi Pro League porque entiende que la política de fichajes del Fondo Soberano de Arabia Saudí (PIF) perjudica a su club, el Al Nassr.

Cristiano decidió no jugar el anterior encuentro de su equipo frente al Al Riyadh como medida de presión por el traspaso de Karim Benzema al Al Hilal, su principal rival por el título, y que estaba a punto de cerrarse. Finalmente, Benzema cambió de club y este jueves se estrenó con un triplete frente al Al Okhdood.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/06/joao-felix-coman-y-cristiano-ronaldo-alargan-el-pleno-del-al-nassr-e122b7b6-fea9e511.jpg Cristiano Ronaldo patea el balón en busca de convertir un gol en un partido del Al Nassr. (ARCHIVO/ AFP)

A 39 goles de cumplir su objetivo de alcanzar los 1.000 antes de terminar su carrera, Cristiano suma dos encuentros consecutivos sin aparecer en las convocatorias del Al Nassr.

Este jueves cumplió 41 años y para alcanzar ese reto aún dispone de un mínimo de 16 encuentros oficiales con su club antes de finalizar el curso y de cinco choques con Portugal (dos amistosos y tres de la fase de grupos del Mundial) si es convocado por su seleccionador, Roberto Martínez.

Su historia saudí

Cristiano Ronaldo llegó al Al-Nassr FC en diciembre de 2022, tras terminar su etapa en el Manchester United por "mutuo acuerdo" y quedar como agente libre, justo después de la Copa del Mundo de Catar 2022. Su fichaje fue un momento histórico porque no hubo pago de traspaso: Ronaldo optó por una nueva etapa en el fútbol de Arabia Saudita con un contrato que lo convirtió automáticamente en uno de los jugadores mejor pagados del planeta.

Su renovación por dos años más, hasta 2027, se convirtió en una de las más lucrativas de la historia.

Detalles del contrato de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí Salario base : alrededor de 178 millones de libras esterlinas al año (unos US$245 millones por temporada), lo que equivale a cerca de 670 mil dólares por día.

Bono de firma : recibió una prima inicial de 24.5 millones de libras esterlinas (US$ 33.5 millones), que puede subir hasta 38 millones de libras (US$ 51.7 millones) si activa el segundo año completo de su contrato.

Participación accionaria: como parte del acuerdo, Ronaldo obtuvo un 15 % de participación en el club, valorada en alrededor de £33 millones (unos US$45 millones), reforzando su vínculo con la entidad más allá de lo puramente deportivo.

En conjunto, con salario base, bonos y derechos comerciales asociados (incluyendo roles de embajador o activaciones vinculas a patrocinadores y eventos), el paquete total del nuevo contrato puede acercarse o superar los US$676 millones en dos años, lo que lo convierte en uno de los acuerdos financieros más altos jamas firmados por un deportista profesional.