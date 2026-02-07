El Barça vence al Mallorca con goles de Lewandowski, Lamine Yamal y Bernal

Con los goles de Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Marc Bernal, el Barcelona derrotó este sábado al Mallorca (3-0) en el Spotify Camp Nou y afianzó su condición de líder de LaLiga EA Sports, en un partido en el que los azulgranas fueron de menos a más.

Los baleares, que estuvieron muy bien en el primer tiempo, no pudieron dar respuesta ante un Barça que, como es habitual en esta temporada, ofrece un mejor rendimiento en las segundas partes.

De salida, la banda derecha del ataque del Barça, la izquierda del Mallorca reunió a los dos protagonistas iniciales del partido, aunque uno de ellos, Jan Virgili, se diluyó en el segundo tiempo.

Dos jóvenes insolentes: Lamine Yamal y Jan Virgili, un exbarcelonista que se fue a Mallorca en busca de los minutos que Hansi Flick no le iba a dar.

Virgili, la sensación de los bermellones en este inicio de curso, buscó reivindicarse desde el primer minuto de juego y en prácticamente todos los duelos con Jules Kounde salió victorioso.

Este joven jugador, criado en La Masia, fue traspasado al Mallorca porque con diecinueve años reclamaba protagonismo, algo que en este Barça con Raphinha y Lamine en los extremos, no iba a tener, por eso él marcó en rojo este día en el calendario.

Al Barça le costó entrar en materia. Con un poblado 5-4-1 en defensa, que era un elástico 4-2-3-1 en ataque, el Mallorca se sintió muy bien. Jagoba Arrasate sabía donde tenía que cortocircuitar el juego de los de Flick y al Barça le costó leer el partido prácticamente una media hora.

Hasta entonces, las galopadas de Virgili, el juego de pívot del kosovar Vedat Muriqi, las proyecciones de Mateu Jaume, el talento de Pablo Torre, otro exbarcelonista, y el trabajo de Samu eran los que mandaban sobre el verde.

Avisó Virgili en el 11, en una acción en la que se rifó a Kounde, pero no pudo conectar con Muriqi; un minuto después, con un remate de cabeza demasiado blando, de nuevo en el 17 con otro servicio sobre el nueve bermellón que no pudo aprovechar y otra vez con un remate en el 21.

Fue entonces cuando el Barça reaccionó. Desconectados Dani Olmo y Fermín López, sin capacidad de crear por parte de Casadó y con un Lamine Yamal sobremarcado, a los azulgrana les costaba masticar el partido, pero vieron donde estaba la salida del laberinto.

Lamine Yamal ejercía de efecto imán y en el otro lado, por la izquierda, Marcus Rashford tenía mucho espacio. Ahí empezó a gestarse la manera de darle la vuelta a la situación.

El inglés avisó después de un cambio rápido de juego desde la otra banda con un remate que salió junto al palo de Leo Román en el 26 y tres minutos después, repitió la misma suerte.

Entonces el balón rebotó en un defensa, el rechazo lo cazó Robert Lewandowski que dio una clase magistral de control, recorte y remate en espacio reducido. El polaco puso el 1-0 en el 29. Era su décimo gol en Laliga, el decimotercero del curso.

Cambió el escenario completamente del partido a partir de entonces y quien tuvo las mejores ocasiones fue ya el Barça, que capitalizó todo el juego. Cubarsí, en el 36, no aprovechó un remate de cabeza en el segundo palo y el tiempo añadido, en el 48, Lamine no aprovechó una magnífica falta lanzada por Rashford y que salvó Leo Román en primera instancia.

El Barça de la segunda parte no tuvo nada que ver. Estuvo más incisivo, pudo filtrar más pases interiores, y dominó el juego frente a un rival desbordado que ya no podía salir de su campo.

Reclamó un penalti por una acción del colombiano Johan Mojica sobre Lamine (min. 49), Casadó disparó al travesaño (min. 54) y Fermín obligó a Leo Román en el minuto 57.

Y en cuanto se sintió liberado Lamine, ya todo fluyó para los azulgrana. El de Rocafonda decidió el partido en el 61 con un golazo. Controló en la semiluna, recortó sobre Maffeo y puso el balón donde Leo Román no podía llegar (2-0).

Lamine lleva cinco partidos seguidos marcando, quince goles en este curso, diez de ellos en laLiga. Se fue en el 78, con todo ya decidido y su mente ya puesta en el próximo compromiso, la ida de semifinales ante el Atlético.

Antes del final, Marc Bernal demostró porqué está llamado a ser uno de los grandes nombres de la temporada, tras una cabalgada prácticamente desde medicampo, el canterano recortó a Maffeo y batió a Leo Román en el 84 para el 3-0.

Ficha técnica

3. Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Cubarsí, Eric Garcia, Balde; Casadó, Dani Olmo (Bernal, min.67); Fermín (Tommy Marqués, min.84); Lamine Yamal (Roony, min.78), Lewandowski (Cancelo, min.78) y Rashford (Ferran, min.67).

0. Mallorca: Leo Román; Mateu Jaume (Antonio Sánchez, min.63), Maffeo, David López, Valjent, Mojica; Samu Costa (Morlanes, min.77), Mascarell, Pablo Torre (Darder, min.63), Jan Virgili (Mateo Joseph, min.63); y Muriqi (Javi Llabrés, min.77).

Goles: 1-0, min.29: Lewandowski. 2-0, min.61: Lamine Yamal. 3-0: min.83: Bernal.

Árbitro: Alejandro Quintero González (comité andaluz). Sin amonestaciones.

Incidencias: partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports disputado en el Spotify Camp Nou ante 44.301 espectadores.