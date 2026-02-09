LaLiga y sindicato irán a juicio en marzo por protesta de jugadores contra partido Miami

LaLiga y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) irán a juicio el 25 de marzo, tras la denuncia presentada por la patronal al considerar como una huelga ilegal el gesto de protesta que los jugadores hicieron en octubre pasado contra el traslado a Miami del partido Villarreal-Barcelona, luego cancelado.

Detalles del conflicto entre LaLiga y AFE

La Sala de Social de la Audiencia Nacional resolverá la causa, después de que las partes no alcanzaran un acuerdo en el acto de conciliación celebrado el 16 de diciembre en el SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje), confirmaron a EFE fuentes jurídicas.

LaLiga presentó una reclamación contra los paros convocados por el sindicato y hechos por los jugadores al inicio de los partidos de la novena jornada de LaLiga EA Sports (Primera División española) al entender que estos tuvieron la consideración de huelga ilegal, con los efectos inherentes a dicha declaración.

Los jugadores, incluidos los de los equipos implicados, hicieron un parón de 15 segundos al inicio de cada partido de dicha jornada, tras el saque inicial de cada encuentro, como gesto de disconformidad por la forma en que LaLiga gestionó el traslado a Miami del Villarreal-Barcelona, de la decimoséptima jornada que iba a jugarse en diciembre en Miami (Estados Unidos).

El sindicato se opuso al traslado del encuentro sin la aprobación de todas las partes y planteó la creación de una mesa de negociación con todos los implicados.

LaLiga anunció el 21 de octubre la cancelación del encuentro por la decisión de la promotora, la empresa Relevent, ante la incertidumbre generada en España por la celebración del mismo y defendió que el proyecto cumplía plenamente con la reglamentación federativa.

Antecedentes legales del traslado de partidos a Estados Unidos

Esta es la segunda vez que el intento de LaLiga de llevar un partido a Estados Unidos se ve frenado y llega a los tribunales.

En 2020 LaLiga y la RFEF fueron a juicio por la negativa de la segunda a autorizar la disputa también en Estados Unidos del partido Girona-Barcelona de la temporada 2018-2019, litigio que se resolvió en contra de la patronal primero en un juzgado de lo mercantil de Madrid, después en la Audiencia Provincial y luego en el Tribunal Supremo.

En marzo de 2020 el juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid falló en contra de la pretensión de LaLiga y su recurso de apelación fue rechazado después por la Audiencia Provincial en diciembre de 2021 y por el Tribunal Supremo en septiembre de 2024. EFE

