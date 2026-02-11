El Real Madrid remonta y acaricia los cuartos

Las chicas del Real Madrid celebran luego de marcar un gol ( FUENTE EXTERNA )

El Real Madrid dio un primer paso hacia los cuartos de final de la Liga de Campeones, remontando al París FC en el Stade Charléty (2-3), en el primer triunfo de su historia en el cuarto duelo ante el conjunto francés, que logró dar emoción a la vuelta con un tanto en el último suspiro.

Bajo la lluvia en una noche desapacible en París, el Real Madrid se levantó con personalidad en un partido que se le complicó por momentos. Otra vez desde una acción a balón en parado, en saques de esquina que se están convirtiendo en un punto débil a trabajar por Pau Quesada.

Así le marcó el Barcelona en los dos últimos clásicos y se adelantó el París FC a los diez minutos.

De un error de Misa con los pies. Un exceso de confianza al no golpear y la duda que provocó la cesión de un córner que originó el remate a la escuadra de zurda de Korosec. De primeras, tras medir mal su salto María Méndez y despistarse en su marca Yasmim.

La falta de pegada del conjunto parisino, que había marcado seis tantos en las seis jornadas de liga de 'Champions', la enterró en unos momentos de nerviosismo madridista. Sin solución ante la presión rival, con pérdidas en la medular y permitiendo correr al rival sin apenas oposición.

Así, Garbino acarició el segundo con un disparo cruzado cerca del poste.

Fue con el paso del primer acto cuando el Real Madrid se fue entonando. En cuanto pudo correr Linda Caicedo para comenzar a generar desequilibrio. Haciéndose con el dominio del juego y mejorando en cuanto encontró la claridad en los metros finales hasta encontrar el premio del gol.

Lo comenzó a rondar pasada la media hora tras un gran centro de Weir al que no llegó por milímetros Dabritz y con el primer disparo a puerta, el cabezazo de Yasmim tras un saque de esquina. El París FC había cambiado su plan. De presionar arriba y hacer daño, pasó a parapetarse en su terreno para buscar el contragolpe.

Azzaro buscó el segundo desde la frontal del área y Mateo estrelló un disparo con poco espacio, escorada, en el lateral de la red.

Precedió el primer golpe madridista que en seis minutos volteó el partido. Empató tras un disparo lejano de Dabritz que repelió el poste y aprovechó Weir, en línea y lanzándose para marcar con la plancha de su bota su quinto tanto en la Liga de Campeones.

Y cuando el golpe pasaba factura al conjunto local apareció la verticalidad de Caicedo, que atrajo rivales y encontró el pase al movimiento de Athenea del Castillo, para que cruzara su zurdazo a la red.

También fue Athenea la que tuvo en su mano la sentencia. Tras el descanso, cuando el Real Madrid saltó con la intención de obtener una ventaja que convirtiera en trámite la vuelta en el Di Stéfano.

Se le marchó el control dentro del área y Hocine evitó su remate cuando armaba el disparo saboreando el doblete.

También se quedó con la miel en los labios un minuto después el conjunto madridista tras la señalización de un penalti, por derribo de Grevobal a Feller, que desde el VAR acabaron sacando fuera del área cuando Eva Navarro asumía la responsabilidad del lanzamiento.

Sentir una nueva oportunidad cuando veía todo perdido espoleó al París FC que aumentó la intensidad. Pero apenas puso en apuros a Misa, firme ante una falta chutada por Picard, y clave con su pase en largo a la carrera de Linda Caicedo para diseñar el tercer tanto en el minuto 83.

Explotó su velocidad ante dos rivales y definió con calidad por bajo en el mano a mano.

Todo parecía sentenciado pero la cómoda ventaja para la vuelta mermó en el último instante. Un robo en zona alta del París FC, que nunca bajó los brazos, permitió a Mendy enganchar un disparo que se alió con la fortuna al cambiar su trayectoria por impactar en Lakhar, que se había lanzado para evitar el tanto.

. Ficha técnica:

2 - Paris FC: Chavas; N'Dongala (Haheim, m.84), Ould Hocine, Greboval (Sylla, m.84), Bogaert; Picard (Mendy, m.72), Korosec; Garbino (Liagre, m.59), Le Moguedec, Mateo; y Azzaro (Jedinska, m.72).

3 - Real Madrid: Misa Rodríguez; Eva Navarro, María Méndez, Lakhar, Yasmim; Angeldahl, Dabritz, Weir (Toletti, m.71); Athenea, Feller y Linda Caicedo.

Goles: 1-0, m.10: Korosec. 1-1, m.39: Weir. 1-2, m.45: Athenea. 1-3, m.83: Caicedo. 2.3, m.89: Mendy.

Árbitra: Ivana Martincic (CRO). Amonestó a N'Dongala (30) y Mateo (48) por el París FC; y a Caicedo (17), Yasmim (77) y Feller (94) por el Real Madrid.

Incidencias: encuentro de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, disputado en el Stade Charléty parisino. EFE

