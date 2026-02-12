FIFA inaugura primera etapa del Centro de Alto Rendimiento en San Cristóbal

El CAR ya dispone de dos canchas de grama natural para las selecciones nacionales. ( DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO )

Con la presencia de autoridades gubernamentales y altos ejecutivos de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) quedó inaugurado este jueves la primera etapa del nuevo Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Dominicana de Fútbol (FDF) ubicado en San Cristóbal.

En esta primera etapa, el CAR dispondrá de dos canchas con medidas oficiales FIFA de grama natural, un edificio principal de dos niveles que cuenta con capacidad para albergar dos selecciones -12 habitaciones cuádruples, 2 habitaciones sencillas para técnicos y 4 habitaciones dobles para cuerpo técnico, además de 2 áreas de descanso y juegos-, oficinas administrativas, salón de reuniones, salón de prensa y capacitaciones, cocina, comedor, lavandería, baños y terraza.

La inversión de esta primera fase, que fue financiado a través del programa FIFA Forward, fue de US$ 4.8 millones. Para 2027, se prevee la conclusión del proyecto a costo total de 10 millones de dólares.

A través de un video, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, envió un mensaje de felicitaciones a toda la comunidad del fútbol dominicano, con motivo de la inauguración del moderno complejo.

"El futbol dominicano está disfrutando de un periodo extraordinario y me alegra muchísimo que continúen los éxitos con la inauguración del Centro de Alto Rendimiento de San Cristóbal", dijo Infantino en su alocución.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/12/120226--inauguracion-car-fedofutbol-009-5ba37f65.jpg Vista de una de las canchas del CAR en San Cristobal. (DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO)

Mientras que de su lado, el presidente de la Fedofutbol, José Deschamps, aseguró que el evento de esta tarde trasciende el deporte y alcanza la marca país.

"Hoy no solo inauguramos una instalación deportiva. Hoy damos un paso firme hacia la consolidación de un proyecto país" aseguró Deschamps.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/12/120226--inauguracion-car-fedofutbol-002-bf405ce3.jpg Fachada del edifico contiguo a las canchas. (DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO)

Autoridades presentes

El evento estuvo encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña, el ministro de deportes Kelvin Cruz, Don Hipólito Mejía, expresidente de la República, y Pura Castilla, gobernadora de San Cristóbal.

El CAR ocupa una espacio de más de 100,000 metros que fueron cedidos por el Estado Dominicano cuando Mejía era presidente de la República.

A parte de Deschamps, el Comité Ejecutivo de la FDF estuvo representado por el Ingeniero Manuel Estrella -presidente de la Comisión de Selecciones Nacionales- y Doña Janet Rivera -miembro de la Comisión de Selecciones Nacionales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/12/120226--inauguracion-car-fedofutbol-028-2a30c3f4.jpg Corte de cinta para la inauguración del CAR. De derecha a izquierda,Janet Rivera miembro de la Comisión de Selecciones Nacionales; José Francisco Deschamps, presidente de la Fedofutbol; Raquel Peña vicepresidenta de la República; Kelvin Cruz, Ministro de Deportes; Hipólito Mejía, expresidente de la República y Jair Bertoni Director de Federaciones Miembros de la FIFA. (DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO)

Asistieron además los señores Rodolfo Villalobos -miembro del Consejo de la FIFA-, Jair Bertoni -director de la Subdivisión de Federaciones Miembro (América)-, Sergio Palacios -gerente de desarrollo de la Oficina Regional de la FIFA en Panamá-, y José Rodríguez -jefe de la Oficina Regional de la FIFA, responsable directo de la obra CAR.

Por la Concacaf estuvieron presentes Mario Monterrosa -Director de Asuntos Asociaciones Miembros de Norte y Centro América-, y Alejandro Lesende, Director de Finanzas.