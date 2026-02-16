Lamine Yamal falla un penal, el Barça pierde en Girona y el Real Madrid es el nuevo líder

El delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal (izq), lanza un penalti frente al guardameta argentino del Girona, Paulo Gazzaniga, durante el partido de LaLiga de fútbol que Girona FC y FC Barcelona disputan este lunes en el estadio de Moltilivi. ( EFE/SIU WU )

Impotente y vulnerable, el FC Barcelona cayó este lunes por 2-1 ante el Girona en el estadio Montilivi y cedió el liderato al Real Madrid, que ganó el sábado a la Real Sociedad (4-1) en el Bernabéu.

El conjunto azulgrana se había puesto por delante con un testarazo de Pau Cubarsí en el minuto 59. Pero solo tres después el francés Thomas Lemar igualó el choque.

A cuatro minutos del final, Fran Beltrán (86'), recién fichado del Celta de Vigo, marcó el tanto del triunfo del Girona con un derechazo al que no pudo llegar el arquero Joan García.

Con esta derrota, el Barça baja a la segunda posición con dos puntos menos que el Real Madrid.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/17/c1b7811cefd1952979d9ef442348a9e80125f7few-62fc7993.jpg El delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal (derecha), se dispone a golpear el balón durante el partido de LaLiga de fútbol que Girona FC y FC Barcelona disputan este lunes en el estadio de Moltilivi. (EFE/SIU WU)

"No estamos en un buen momento, especialmente en las transiciones defensivas", declaró el técnico azulgrana Hansi Flick en rueda de prensa.

"Tenemos que centrarnos en nuestro trabajo y mejorar nosotros. No estamos mostrando lo que somos. Tenemos que recuperar el nivel y pronto volverán algunos jugadores como Pedri o Rashford", prosiguió.

Lo erró Yamal

El penal lanzado al poste por Lamine Yamal (45+3'), que a su vez también desperdició un mano a mano con el arquero local Paulo Gazzaniga con un globo (18') marcaron la primera mitad.

Pese a mejorar su planteamiento defensivo con respecto al varapalo copero ante el Atlético de Madrid, 4-0, en la ida de semifinales en el Metropolitano la semana pasada, el Barça sufrió ocasiones claras de los gerundenses.

Además, ni Fermín López ni Dani Olmo sostenían con el esférico la posesión a un equipo que sin Pedri en el césped no logra imponer su ritmo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/17/3fa25dc03d6bc3635e374bbb2fd53d0b582d3eb6w-2413d8a6.jpg El delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, tras fallar un penalti durante el partido de LaLiga de fútbol que Girona FC y FC Barcelona disputan este lunes en el estadio de Moltilivi. (EFE/DAVID BORRAT.)

"Un mal partido"

Tras la reanudación, el Barça movió el balón sin éxito hasta que el francés Jules Koundé centró un balón que Cubarsí remató con la cabeza para romper el empate inicial.

La alegría culé duró poco tiempo. En una transición, el ucraniano Vladyslav Vanat dio un pase raso para que Lemar anotara libre marca en el área pequeña.

El Girona avisó varias veces, pero un espectacular Joan García logró que el marcador siguiera en tablas, hasta que Beltrán, rodeado de tres rivales, se creó un hueco para armar un disparo raso ganador.

A apenas dos metros, Koundé estaba en el suelo reclamando un pisotón en el arranque de la jugada.