Prestianni niega insultos racistas a Vinicius: "Malinterpretó lo que cree haber escuchado"

Todo ocurrió luego del gol marcado por el brasileño

    Expandir imagen
    Prestianni niega insultos racistas a Vinicius: Malinterpretó lo que cree haber escuchado
    Gianluca Prestianni (i) del Benfica disputa el balón con Vinicius Junior del Real Madrid durante el partido de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Benfica y el Real Madrid, en Lisboa (Portugal), el 17 de febrero de 2026. (EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO)

    Gianluca Prestianni, futbolista argentino del Benfica, negó este miércoles haber dirigido "insultos racistas" al delantero brasileño del Real Madrid Vinicius Júnior durante el partido de ida de la ronda previa a los octavos de final de la Liga de Campeones entre ambos equipos en Lisboa.

    "Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamas fui racista con nadie", aseguró en un breve comunicado en su cuenta oficial de ´Instagram´.

    Además, en el mensaje añadió: "Y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid".

    En el minuto 51 y 26 segundos, después de la celebración del 0-1, marcado por Vinicius, el atacante del Real Madrid denunció al árbitro, François Letexier, que Prestianni le había proferido insultos racistas, por lo que el colegiado activó el protocolo contra el racismo de la UEFA y el encuentro estuvo detenido durante ocho minutos. 

