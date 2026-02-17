El Atlético se ejercita en Brujas buscando la victoria tras su montaña rusa de resultados

El Atlético de Madrid saltó este martes al estadio Jan Breydel de Brujas (Bélgica), donde disputa mañana, miércoles, el encuentro de ida de la ronda previa a los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Club Brujas y tratará de encarrilar la eliminatoria para despejar los fantasmas de su reciente montaña rusa de resultados.

En una noche fría pero seca en la ciudad flamenca y ante la mirada de una veintena de aficionados del Atlético de Madrid en la grada, los 22 convocados por Diego Pablo Simeone se ejercitaron sobre el césped de un campo que le trae recuerdos aciagos de su última visita en 2022 (cayeron por 0-2) y en el que este curso ya se ha llevado un susto el FC Barcelona, que sólo logró rascar un empate en su visita.

Estado del equipo y ausencias clave

Marcos Llorente fue el último en sumarse al entrenamiento con el resto de sus compañeros bajo la atenta mirada de Simeone, que únicamente cuenta con las ausencias de Pablo Barrios y Nico González tras un último encuentro de Liga, la derrota por 3 a 0 ante el Rayo Vallecano, plagado de rotaciones para dar descanso al once de gala colchonero.

Álex Baena, Le Normand, Alexander Sorloth, Koke Resurrección, Antoine Griezmann y el propio Llorente compartieron uno de los varios rondos sobre el verde del estadio Jan Breydel, con buen humor ante un encuentro en el que cargan con el cartel de favoritos. EFE

