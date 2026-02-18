Julián Alvarez alcanza los 20 goles en Champions en menos partidos que Messi y Agüero

Julián Álvarez del Atlético marca un penalti durante el partido de ida de los play-offs de la UEFA Champions League entre el Club Brugge KV y el Atlético de Madrid, en Brujas, Bélgica, el 18 de febrero de 2026. ( EFE / EPA / OLIVIER MATTHYS )

Julián Alvarez, delantero del Atlético de Madrid, es el futbolista argentino que alcanzó con menos número de partidos los 20 goles en la Liga de Campeones, en 35 encuentros, dos menos de los que necesitó Sergio ´Kun´ Agüero y cinco menos que Lionel Messi, que llegó a la veintena con 40 duelos, según los datos oficiales de la UEFA.

´La Araña´ logró su tanto número 20 en el choque de este miércoles contra el Brujas, en la ida de la ronda previa de los octavos de final de la máxima competición continental, al transformar un penalti a los ocho minutos del partido en el estadio Jan Breydel.

Julián Alvarez ha marcado doce dianas en 18 encuentros en la Liga de Campeones con el Atlético y ocho en 17 choques con el Manchester City, antes de su traspaso al conjunto madrileño.

El técnico de Brujas

El entrenador del Club Brujas, Ivan Leko, aseguró este miércoles que el Atlético de Madrid "sigue siendo el gran favorito" para pasar a los octavos de final de la Liga de Campeones, pese al empate 3-3 del partido de ida en Bélgica, donde su equipo logró remontar un 0-2 al descanso.

"Creo que merecimos este resultado, pero sabiendo también que el martes será un partido diferente en el Metropolitano. El Atleti sigue siendo el gran favorito para la clasificación, pero nosotros tenemos confianza en nuestro fútbol y en que podemos hacer una sorpresa y vamos a intentarlo", dijo Leko en la rueda de prensa tras el encuentro.

"Estoy muy contento, pero no estoy contento con el resultado. Por un lado estoy feliz porque cuando te marchas al descanso 0-2 estás más cerca del 0-3 o el 0-4 que de remontar, pero creo que la imagen completa, el carácter, la energía, el poder, el físico y la mentalidad de mis chicos muestran que hemos merecido un resultado aún mejor", añadió Leko.

El entrenador del Brujas aseguró que este Atlético "tiene mucha más calidad que debilidades" pero se mostró convencido de que su equipo ha logrado jugar "buen fútbol", dominar el centro del campo y generar una presión difícil de superar.