RFEF rechaza la fecha del Rayo-Oviedo y LaLiga recuerda que tiene "competencia exclusiva"

El Juez Único de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) recusó la nueva fecha del Rayo Vallecano-Oviedo, establecida por LaLiga, y la patronal mostró su desacuerdo, recordando que "tiene la competencia exclusiva para determinar y modificar la fecha y hora de celebración de los partidos".

La RFEF declaró inválido el aplazamiento decretado por LaLiga, a la que considera sin potestad para tomar esa decisión. Además, señaló que remite al Comité Disciplinario los hechos por si correspondiera iniciar contra el Rayo Vallecano un procedimiento sancionador por no haber podido celebrarse el partido en la fecha correspondiente.

El organismo que preside Javier Tebas considera que la resolución "se aparta del marco jurídico vigente en materia de organización de las competencias profesionales", según un comunicado. Por esa razón, anuncia que "interpondrá recurso contra esta resolución, con plena confianza en que será anulada".

El partido entre el Rayo Vallecano y el Oviedo (del mexicano Grupo Pachura), correspondiente a la vigésima tercera jornada de LaLiga EA Sports (Primera División española) y cuya disputa estaba prevista para el 7 de febrero, fue aplazado a causa del mal estado del césped del Estadio de Vallecas, "con el objetivo de salvaguardar la integridad física de todos los participantes", según la competición, y su nueva fecha fue fijada por la patronal para el 4 de marzo.

El Oviedo presentó el domingo 8 de febrero una solicitud ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) reclamando que se le otorgaran los tres puntos de ese encuentro.

El martes 10, el Juez Único de Competición abrió un período de 72 horas para que las partes implicadas presentaran sus consideraciones.

Reacción y postura de LaLiga ante la resolución

El pasado sábado, el conjunto asturiano volvió a dirigirse a la RFEF protestando por que fuera LaLiga la que decidiera la nueva fecha para el partido, ya que consideraban que esa potestad era del ente federativo, y el Juez Único de Competición le da la razón en una resolución en la que rechaza la disputa del encuentro el 4 de marzo, si bien niega por el momento concederle los tres puntos del partido.

Ante esa decisión, LaLiga recuerda que la competencia es suya. "LaLiga ha venido adoptando de forma habitual decisiones de suspensión y fijación de nuevas fechas en la competición profesional. La RFEF no tiene competencias revisoras sobre las decisiones adoptadas por LaLiga", incide el comunicado de la patronal de clubes. EFE

acg/cmm