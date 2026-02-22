Suspenden tres partidos de fútbol en México por violencia tras muerte de narcotraficante

Vista del terreno de juego remodelado del Estadio Akron de (estadio de las Chivas de Guadalajara), una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA. ( ULISES RUÍZ/ AFP )

El partido entre Querétaro y Juárez, por la séptima jornada de la primera división del fútbol mexicano, fue suspendido por hechos violentos registrados tras el abatimiento del narcotraficante Nemesio Oseguera, alias "El Mencho".

El encuentro por la séptima jornada del torneo Clausura debía disputarse en el estadio La Corregidora, en la ciudad de Querétaro, sede donde además la selección mexicana tiene previsto enfrentar a Islandia el miércoles en un amistoso de cara al Mundial 2026.

La liga femenina también suspendió el clásico entre Guadalajara y América, programado en el estadio Akron, en Zapopan (Guadalajara), y la Liga Expansión (segunda división) aplazó el duelo entre Tapatío y Tlaxcala, previsto en el estadio Gregorio "Tepa" Gómez, también en el estado de Jalisco.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/22/estadio-be054e8b.jpg Vista aérea del Akron Stadium de Guadalajara, Jalisco. (FUENTE EXTERNA)

Anuncio oficial

En el caso del partido entre Querétaro y Bravos de Juárez, el juego quedó suspendido luego del comunicado lanzado por la liga en el que se "informa que el partido entre los Clubes Querétaro y FC Juárez, correspondiente a la jornada 7 del Torneo Clausura 2026, a disputarse el día de hoy a las 19:00 horas en el Estadio. La Corregidora, será reprogramado con fecha y hora por definir".

El Clásico Nacional Femenil entre Chivas y América será cancelado debido a los bloqueos registrados en el estado de Jalisco. El partido, que formaba parte del calendario de la Liga MX como parte de la Jornada 10, ahora no tiene día ni hora confirmada.

Aparte de lo que significa el peligro de circulación para las personas, se suman las complicaciones logísticas y de seguridad derivadas de las movilizaciones y cierres carreteros en distintos puntos de la entidad en Jalisco en las últimas horas.