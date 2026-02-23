Futbolistas de la Premier League sufren ataques racistas

Hannibal Mejbri, futbolista del Burnley, quien denunció los insultos de racismo que recibió a través de las redes sociales tras el empate contra el Chelsea. ( FUENTE EXTERNA )

Hannibal Mejbri, Wesley Fofana, Tolu Arokodare y Romaine Mundle, todos ellos futbolistas de la Premier League, denunciaron este fin de semana insultos racistas a través de las redes sociales.

Mejbri, del Burnely, fue el primero en poner de manifiesto los mensajes que recibió en su cuenta de Instagram y que el club calificó de "asquerosos". "Estamos en 2026 y aún hay gente así.

Educaos y educad a vuestros hijos, por favor". El Burnley confirmó en un comunicado que ha denunciado la publicación racista a la policía y las autoridades pertinentes.

"No hay lugar en nuestra sociedad para esto y lo condenamos sin reservas. Tenemos tolerancia cero contra cualquier tipo de discriminación.

Esperan accionar

El club denunció la publicación a la matriz de Instagram, Meta, y esperamos una fuerte respuesta por su parte, junto a la Premier League y la policía, y trabajaremos con ellos para asegurarnos de que el responsable es identificado e investigado.

Hannibal tiene todo el apoyo por parte del club y de los aficionados", dijo el Burnley.

Los insultos a Mejbri se produjeron después del empate a uno contra el Chelsea en el que el atacante del Burnley recibió la falta que provocó la segunda tarjeta amarilla y por consiguiente la expulsión por parte de Fofana, que por su parte también denunció los insultos racistas que recibió por dicha roja.

"Es 2026 y nada cambia. A esta gente nunca la castigan. Hacéis grandes campañas contra el racismo, pero nadie hace nada", dijo el francés en un comunicado.

Además de estas palabras, Fofana compartió algunos de los mensajes que recibió, incluyendo emoticonos de monos, de excrementos y uno que le llama "estúpido mono, deberían meterte en un zoo. Eres un idiota".

Otro usuario le puso "Nos has hecho empatar contra el Burnley, hijo de puta. Que te jodan con tu roja, trozo de mierda", acompañado de 'emojis' de monos.

Arokodare, que falló un penalti en la derrota del Wolverhampton Wanderers contra el Crystal Palace, fue el tercer futbolista este fin de semana en denunciar los actos racistas.

"Es increíble que juguemos en una era en la que la gente tiene tanta libertad para comunicar tal racismo sin consecuencias. Estos individuos no tienen sitio en nuestro deporte y colectivamente tenemos que actuar contra todo el que manche el fútbol", aseguró el jugador nigeriano.

Condenan accionar

El cuarto futbolista fue Romaine Mundle, del Sunderland, que jugó 50 minutos en la derrota de su equipo contra el Fulham. Mundle ha borrado su cuenta de Instagram tras los insultos y el Sunderland condenó el acto.

"El comportamiento horroroso de varios individuos es inaceptable y no será tolerado por este club bajo ninguna circunstancia. Estos individuos no representan al Sunderland, nuestros valores o nuestra comunidad, y no serán bienvenidos en nuestro estadio".

En Inglaterra, enviar mensajes racistas a través de las redes sociales puede suponer una ofensa criminal y conllevar penas de prisión.

En septiembre de 2021, Scott McCluskey, de 43 años, fue sentenciado a 14 semanas de prisión suspendida —no tendrá que cumplirla si no reincide— y llevar una pulsera electrónica durante 40 semanas por mandar un mensaje racista a Marcus Rashford, Bukayo Saka y Jadon Sancho después de que estos fallaran sus penaltis en la final de la Eurocopa contra Italia.

En 2023, Antonio Neill recibió una pena de cuatro meses de prisión y tres años sin poder entrar a eventos deportivos después de enviar un insulto racista a Ivan Toney, delantero del Brentford.

En 2024, Shaun Tuck, un hombre de 37 años de Liverpool, fue condenado a quince semanas de prisión, seis años sin poder pisar un estadio y pagar 155 libras a la víctima tras publicar en Facebook un insulto racista hacia un aficionado del Everton.

Estos son solo algunos de los ejemplos en redes sociales, en tanto que las penas pueden ser más grandes si el abuso racial se produce en persona. En diciembre de 2023, un hombre que insultó de forma racista a Rio Ferdinand, leyenda del Manchester United y ahora comentarista, fue encarcelado durante seis meses.

Kick It Out, la principal asociación contra el racismo en el Reino Unido, publicó un comunicado este lunes haciéndose eco de las denuncias.

"Ha sido un fin de semana atroz después de que cuatro futbolistas hayan denunciado abuso racista a través de las redes sociales. Lo triste es que esto pasa de forma regular. El mensaje de los futbolistas es claro: se deben realizar acciones. Los jugadores no pueden tolerar esta clase de comportamientos. Ni ellos ni nadie".

La Premier League, por su parte, ofreció su completa cooperación a la policía para proseguir las investigaciones y recordó que estos actos pueden tener consecuencias deportivas y legales.

Estos incidentes han ocurrido unos días después de que Vinícius Júnior denunciara que Gianluca Prestianni, del Benfica, le llamó "mono" en repetidas ocasiones durante la victoria del Real Madrid en la ida de la repesca en la Champions League.

El partido estuvo parado varios minutos por el protocolo antirracismo, después de que Prestianni se tapara la boca con la camiseta para presuntamente insultar a Vinícius.