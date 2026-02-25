Edison Azcona sobre RD: "queremos comenzar a ganar paridos"

Ir al extranjero a ganar experiencia y a conocer rivales parece ser una etapa superada en la mentalidad de la Selección Nacional de Fútbol.

Uno de sus máximos referentes, el mediocampista Edison Azcona, proclama que en 2026, con la mente puesta en el debut de Dominicana en el Grupo A de la Nations League de la Concacaf en septiembre, el objetivo es buscar resultados favorables.

"Nuestra mentalidad es comenzar a ganar los partidos. Ya sabemos que podemos competir. No queremos quedar cerca o empatar. Ahora queremos ganar, mostrarle al mundo que Dominicana puede jugar y ganar en cualquier deporte", dijo Azcona a Diario Libre mientras acompañaba a su equipo Las Vegas Lights, que agotan una base de entrenamientos en el país.

Azcona fue parte del conjunto dominicano que debutó en la pasada edición de la Copa Oro, el torneo de selecciones nacionales más importante de la Concacaf, y en el que el nativo de La Romana marcó un gol contra México ante más de 50 mil personas en el SoFi Stadium de California.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/25/240226--edison-azcona-las-vegas-lights-001-b1e3d18b.jpg Edison Azcona mientras acompañaba a Las Vegas Lights en los fogueos que realizan en el país. (DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO)

En ese debut sorprendente de Dominicana, México sacó un apretado 3-2 con los aztecas pidiéndole la hora al árbitro, para así zafarse ilesos del susto.

"Sentimos que podíamos ganar. Si hubiéramos jugado 5 ó 10 minutos más, al menos lográbamos el empate" aseguró el futbolista de 22 años.

Para Azcona, el técnico de la selección, Marcelo Neveleff, ha sido clave en la arquitectura de un equipo que de a poco empieza a ganarse el respeto de su rivales en la región.

"Neveleff está haciendo un tremendo trabajo que ha traído muchísimos jugadores que han ayudado a la selección, porque el nivel ya se ve que está subiendo. Todos los jugadores lo respetan, lo quieren y está llevando el equipo muy bien. E stamos compitiendo con quien sea, y ahora vamos a buscar esas victorias", señaló.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/25/wasacs-e85b3c27-01f4-4b39-822e-afca575913c1-e18a7080-39d1a5bd.jpeg Azcona en acción con Dominicana en torneos internacionales, se destaca por su manejo del balón y creación de juego. (FUENTE EXTERNA)

Recorrido profesional

El futbolista romanense se fue a Estados Unidos con cuatro años de edad y a los 16 llegó a la Academia del Inter de Miami.

Su rapidez y habilidades lo llevaron a hacer historia: el 2 de mayo de 2021 se convirtió en el primer canterano de la academia en debutar con el equipo superior.

Azcona es el autor del primer gol de un dominicano en un torneo mundialista cuando convirtió un penal contra Nigeria en el Mundial Sub-20 de Argentina 2023.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/25/240226--edison-azcona-las-vegas-lights-004-0ef0bdfb.jpg Ahora en una nueva etapa de su carrera profesional, Azcona busca guiar al Las Vegas Lights del USL Championship. (DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO)

Tras jugar 10 partidos en la MLS con el Inter de Miami, el centrocampista fue cedido a préstamo en 2022 a El Paso Locomotive de la USL Championship (segunda división del fútbol en Estados Unidos) y en esa misma liga, en 2024, llegó a Las Vegas en lo que fue el traspaso más caro en la historia del club fundado en agosto de 2017 y propiedad del expelotero dominicano José Bautista.

Junto a Messi

Su experiencia con el Inter de Miami incluyó conocer en persona, jugar y entrenar con el astro argentino Lionel Messi.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/25/gettyimages-1546732594-e1698178170125-0f1bf858.jpg Edison Azcona (izquierda) felicita a Lionel Messi luego de que el astro argentino convirtiera un gol para el Inter de Miami. (FUENTE EXTERNA)

El impacto de compartir camarín con el campeón del mundo le tomó a Azcona cinco días para poder asimilarlo.

"Me decía a mí mismo: ´¡Qué locura!´... ver cómo encara, su explosividad y cambios de dirección. Su inteligencia es increíble. La visión que tiene del juego, los pases, cómo ve una jugada antes de que suceda, es impresionante. Fue un sueño hecho realidad jugar con él", indicó.