Euroliga

La Euroliga suspende el Hapoel-París del 3 de marzo por la situación actual en Israel

El partido aplazado de la jornada 21 entre el Hapoel Tel Aviv y el París Basketball, que iba a disputarse el 3 de marzo, queda suspendido debido a la "situación actual" en Israel

    La Euroliga suspende el Hapoel-París del 3 de marzo por la situación actual en Israel
    Momento de acción deun partido de la Euroliga (EFE)

    La Euroliga anunció este sábado que el partido aplazado de la jornada 21 entre el Hapoel Tel Aviv y el París Basketball, que iba a disputarse el 3 de marzo, queda suspendido debido a la "situación actual" en Israel.

    A primera hora de esta mañana, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra el país persa y se reportaron explosiones en Teherán y otras urbes, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro), a lo que Irán ha respondido con el lanzamiento de misiles y drones contra bases militares estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, y centros militares en territorio israelí, según informó la Guardia Revolucionaria.

    Medidas y decisiones de la Euroliga ante la suspensión

    Por ello, la Euroliga decidió suspender nuevamente este encuentro, que ya había sido aplazado para marzo el pasado mes de diciembre ante la imposibilidad de que el equipo visitante, el París Basketball, pudiese tomar un vuelo directo desde Estambul, debido al conflicto en Gaza.

    • El reglamento de la competición exige vuelos directos en las semanas de doble jornada, por lo que se decidió ante las "dificultades logísticas", que el encuentro se pasara al 3 de marzo.
    "La Euroliga evaluará con los equipos afectados las mejores opciones para reprogramar el partido. Se publicará más información en los próximos días", concluyó el mensaje. EFE

