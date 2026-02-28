Los Heat se sobreponen a 32 puntos de Durant para superar a los Rockets

Kevin Durant ataca el aro en el partido ante el Miami HEat ( EFE )

Los Miami Heat vencieron este sábado a los Houston Rockets por 115-105 gracias a un parcial de 9-0 en los últimos tres minutos de encuentro, que les permitieron acabar con la resistencia de un gran Kevin Durant, principal sostén de su equipo con 32 puntos.

Hasta siete jugadores de los Heat firmaron dobles dígitos en anotación en la victoria de su equipo, que puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas pese a la ausencia de su máximo anotador, Normal Powell.

La imagen en los Rockets fue completamente distinta, con una ofensiva totalmente dependiente de Durant y de los destellos físicos de Amen Thompson, mientras que el turco Alperen Sengun no estuvo demasiado fino con 13 puntos y cuatro pérdidas de balón.

Los Heat dominaron el encuentro en la pintura (66-50) y su banquillo volvió a sobreponerse a los suplentes rivales (31-16) encabezado por 14 puntos de uno de los posibles candidatos a mejor sexto hombre del año, el mexicano Jaime Jáquez Jr.

Dos apretones de los Rockets, en los primeros minutos de encuentro, y de los Heat, en el segundo cuarto, ambos rápidamente contrarrestados, fueron los únicos momentos de desequilibrio en un partido que se mantuvo parejo hasta su definición en el último cuarto.

¿Cómo se definió el partido entre Miami Heat y Houston Rockets?

Durant aguantó a los visitantes todo lo que pudo en el cuarto periodo, y dos canastas consecutivas del veterano alero frenaron un nuevo intento de alejarse de los Heat (100-96) con cinco minutos por jugar.

Desempeño destacado de jugadores clave en ambos equipos

Pero un parcial de 9-0 en los tres últimos minutos cerró la victoria para los locales.

Pelle Larsson, con veinte puntos -diez de ellos en el último cuarto-, fue esencial para la victoria de los Heat. Bam Adebayo anotó 24 puntos y capturó 11 rebotes para los Heat, mientras que Tyler Herro tuvo un buen partido con 18 puntos y un 8 de 12 en el tiro.

En los Rockets, Durant fue el mejor jugador de los texanos con 32 puntos y 8 asistencias, aunque firmó un 3 de 7 en tiros en el cuarto definitorio. Estuvo acompañado por Thompson, con 20 puntos y 11 rebotes y Reed Sheppard, que firmó 14 puntos y su noveno partido seguido con dobles dígitos.

Sengun aportó 13 puntos y 6 rebotes, con un 6 de 14 en el tiro.

Los Heat (32-29) son octavos en la Conferencia Este y cada vez apuntan más terminar la fase regular en puestos de play-in' por tercer año consecutivo.

Los Rockets (37-22) se mantienen en la tercera posición del Oeste, pero no aprovecharon el tropiezo del viernes de los Denver Nuggets y ven más cerca a los Minnesota Timberwolves. EFE

