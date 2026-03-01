El Inter Miami visitará la Casa Blanca como campeón de la MLS el 5 de marzo

El Inter Miami visitará la Casa Blanca el 5 de marzo como campeón de la MLS Cup 2025 con motivo de su viaje a la capital estadounidense para su partido contra el DC United del sábado 7 de marzo, informaron fuentes de la sede presidencial citadas por The Athletic.

Será la primera vez que el argentino Lionel Messi, capitán del Inter Miami, acuda a la Casa Blanca, después de que en enero de 2025 fuera invitado por el expresidente Joe Biden (2021-2025) para entregarle la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil de Estados Unidos, pero el argentino declinó asistir por problemas de agenda.

Las visitas de los campeones profesionales y universitarios a la Casa Blanca, donde son recibidos por el presidente, son una tradición en Estados Unidos.

Sin embargo, un equipo de la MLS nunca había sido invitado por Trump a la Casa Blanca. En su lugar, se limitó principalmente a recibir a los ganadores de la NBA, la NFL, la NHL y la MLB, así como a campeones olímpicos o de competiciones universitarias.

Historial de visitas deportivas a la Casa Blanca y contexto político

El último equipo de la MLS en asistir a la Casa Blanca fue el Columbus Crew en 2024, bajo la presidencia de Biden, como campeón de la MLS Cup el año anterior.

Varios equipos han declinado las invitaciones de Trump o no las han recibido por su desacuerdo con el presidente. En 2017, Stephen Curry expresó sus dudas sobre asistir a la Casa Blanca antes de que los Golden State Warriors fueran invitados, tras lo que Trump retiró su invitación.

La primera vez que un equipo deportivo profesional visitó la Casa Blanca fue en 1869, cuando los Cincinnati Red Stockings visitaron a Ulysses S. Grant.EFE

