El Inter Miami visitará la Casa Blanca como campeón de la MLS el 5 de marzo
Las visitas de los campeones profesionales y universitarios a la Casa Blanca, donde son recibidos por el presidente, son una tradición en Estados Unidos.
El Inter Miami visitará la Casa Blanca el 5 de marzo como campeón de la MLS Cup 2025 con motivo de su viaje a la capital estadounidense para su partido contra el DC United del sábado 7 de marzo, informaron fuentes de la sede presidencial citadas por The Athletic.
Será la primera vez que el argentino Lionel Messi, capitán del Inter Miami, acuda a la Casa Blanca, después de que en enero de 2025 fuera invitado por el expresidente Joe Biden (2021-2025) para entregarle la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil de Estados Unidos, pero el argentino declinó asistir por problemas de agenda.
Las visitas de los campeones profesionales y universitarios a la Casa Blanca, donde son recibidos por el presidente, son una tradición en Estados Unidos.
Sin embargo, un equipo de la MLS nunca había sido invitado por Trump a la Casa Blanca. En su lugar, se limitó principalmente a recibir a los ganadores de la NBA, la NFL, la NHL y la MLB, así como a campeones olímpicos o de competiciones universitarias.
Historial de visitas deportivas a la Casa Blanca y contexto político
El último equipo de la MLS en asistir a la Casa Blanca fue el Columbus Crew en 2024, bajo la presidencia de Biden, como campeón de la MLS Cup el año anterior.
Varios equipos han declinado las invitaciones de Trump o no las han recibido por su desacuerdo con el presidente. En 2017, Stephen Curry expresó sus dudas sobre asistir a la Casa Blanca antes de que los Golden State Warriors fueran invitados, tras lo que Trump retiró su invitación.
- La primera vez que un equipo deportivo profesional visitó la Casa Blanca fue en 1869, cuando los Cincinnati Red Stockings visitaron a Ulysses S. Grant.EFE
hbc/ism