Valverde rescata al Real Madrid en el descuento para imponerse al Celta

Un gol del uruguayo Fede Valverde en el minuto 94, después de un tiro desde la frontal que tocó en Marcos Alonso para desviar la trayectoria del balón, mantiene vivo al Real Madrid en la carrera por el título de Liga, después de sobrevivir a otro mal partido en Balaídos, donde el celtismo soñó con el triunfo con el disparo de Aspas que se estrelló en el poste en el minuto 83.

El Real Madrid confirmó su mal momento ante el Celta. Al equipo de Arbeloa le cuesta horrores crear peligro. La baja del francés Kylian Mbappé ha llegado en el momento decisivo de la temporada y lo está acusando.

En Vigo, no empezó mal, incluso disfrutó de una gran ocasión -un disparo de Vinícius que se estrelló en el poste- antes de que Tchouaméni explotase un despiste celeste en un saque de esquina para abrir el marcador.

Era el minuto 11. Seis antes, Courtois ya había sacado un buen remate de Borja Iglesias para evitar el 1-0.

El Celta no se derrumbó al verse por detrás en el marcador. Todo lo contrario. Sacó todo su repertorio futbolístico para dominar a un equipo al que su pobre juego delata el bache en el que ha caído. El gol de Valverde evitó su tercer partido consecutivo sin ganar.

Ni las numerosas bajas, hasta diez tras la de última hora de Camavinga, excusan el nivel del Real Madrid, sin soluciones ofensivos más allá de las individualidades.

El Celta, un equipo atrevido y bien guiado en el banquillo por Claudio Giráldez, aprovechó la visita del peor Real Madrid de los últimos tiempos para cargarse de moral para la eliminatoria europea contra el Olympique de Lyon pese a la derrota.

Sobrepasado el ecuador del primer tiempo, Borja Iglesias firmó las tablas tras culminar una gran jugada celeste. El Real Madrid no encontraba los caminos y el Celta, muy valiente, se lanzó a por la remontada.

Lo evitó en el último suspiro del primer tiempo Courtois con una gran parada al sueco Williot Swedberg. El belga, en estos tiempos de zozobra, sigue siendo decisivo.

A los blancos le quedaban 45 minutos para no descolgarse de la pelea por el título de Liga. Para no jugarse toda la temporada en la eliminatoria con el Manchester City. Pero ni así reaccionó. Solo generó peligro cuando Vinicius entró en juego. Y eso sucedió muy pocas veces.

Arbeloa metió a Palacios por Güler. Poco después, Giráldez refrescó toda su línea de ataque. El cansancio celeste dio el mando del partido al Real Madrid, que soñó con el triunfo cuando desde la sala VOR llamaron a Díaz de Mera para que revisara una mano de Jutglà dentro del área gallega.

La hubo, pero el colegiado no pitó penalti porque venía precedida de una falta de un ataque madridista.

El arreón madridista metió al Celta en su campo. Los de Giráldez parecían dar por bueno el punto, insuficiente para su rival, al que Iago Aspas, que apenas llevaba tres minutos en el césped, pudo terminar de enterrar tras un rápido contraataque que finalizó con un remate suyo contra el poste.

Y el Madrid es de los equipos que no perdona. En el minuto 94, cuando las luces de alarma parecían encenderse en el Santiago Bernabéu, Valverde y la fortuna, porque su lanzamiento golpeó en Marcos Alonso, rescataron al equipo de Arbeloa, que duerme a un punto del FC Barcelona.

Ficha técnica:

1 Celta: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza (Aspas, min.83), Moriba (Vecino, min.90), Miguel Román, Carreira; Ferran Jutglà (Hugo Álvarez, min.70), Swedberg (Jones, min.70) y Borja Iglesias (Fer López, min.70).

2 Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Asencio, Mendy; Fede Valverde, Tchouaméni, Thiago Pitarch (Manuel Ángel, min.90); Vinícius, Güler (Palacios, min.65) y Brahim (Gonzalo, min.77). EFE

Goles: 0-1 Tchouaméni, min.11; Borja Iglesias, min.25; 1-2 Valverde, min.94

Árbitro: Díaz de Mera (Castilla-La Mancha). Amonestó a Borja Iglesias (min.31) por parte del Celta, y a Tchouaméni (min.86) y Asencio (min.90) por parte del Real Madrid.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 27 de LaLiga disputado en el estadio municipal de Balaídos ante 22.048 espectadores.