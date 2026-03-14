El Real Madrid femenino consolida la segunda plaza tras golear en 12 minutos a la Real

El Real Madrid femenino ha dado un gran paso este sábado para conseguir el subcampeonato de la liga española tras golear en doce minutos en el tramo final del encuentro a la Real Sociedad, con tantos de Sandie Toletti, Sara Holmgaard y Eva Navarro.

La Real llevó la iniciativa e impuso la primacía en el centro del campo, si bien ni uno ni otro conjunto tuvieron claras ocasiones para haber cobrado ventaja en el primer período.

Las mejores oportunidades cayeron del lado de las locales como el disparo de Paula Fernández y otra de Cecilia Marcos, tras reverso dentro del área madridista, detenidas ambas por una acertada Misa.

El segundo tiempo empezó con un gol claramente anulado a Redondo, el ritmo se avivó y a veinte minutos del final llegó el penalti señalado por manos de Paula Fernández al deterner con la mano el que habría sido el primer gol del Real Madrid.

La jugadora txuri urdin resultó expulsada y la pena máxima convertida por Toletti para allanar el camino a un triunfo que ampliaría el gol de cabeza de Holmgaard.

La Real se descompuso y no acertó a frenar las acometidas visitantes tras quedarse con un efectivo menos, lo que aprovechó Eva Navarro para sumar el tercero tras otro penalti por manos dentro del área realista.

Ficha técnica

0.- Real Sociedad: Estensoro; Vicente, Aparicio, Florentino, Lucía Rodríguez; Paula Fernández, Jacinto, Cahynová (Soroa, min. 85), Ramírez (Aparicio, min. 63); Marcos (Eguiguren, min. 46) y Uria (Lavogez, min. 63).

3.- Real Madrid: Misa; Holmgaard (Yasmin, min. 79), Lakrar, Méndez, Navarro (Sheila García, min. 85); Dabritz (Dorado, min .85), Toletti, Weir; Caicedo (Comendador, min. 85), Redondo (Santiago, min. 89), Atenea del Castillo.

Arbitraje: María Gloria Planes (Comité Murciano). Tarjetas amarillas a Cahynová, Holmgaard, Del Castillo.

Goles: 0-1, min. 71: Toletti. 0-2, min 78: Holmgaard. 0-3, min. 83: Eva Navarro.

Incidencias: encuentro disputado en el estadio de Zubieta ante más de un millar de aficionados con lluvia constante durante todo el encuentro.