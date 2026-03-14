Real Madrid y Barcelona llenan de fútbol una noche vibrante en Santo Domingo

La gran rivalidad del fútbol español se presentó en un juego de exhibición con algunas de sus leyendas por primera vez en el país. ( DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO )

La rivalidad de clubes más famosa del planeta aterrizó en suelo dominicano y transformó lo que parecía una noche lluviosa en una jornada llena de fútbol de primera con el entusiasmo de una fanaticada dominicana que no paró de vibrar al disfrutar de la primera visita al país de la denominada ¨Noche de Leyendas¨ entre el Real Madrid y el Barcelona.

Una multitud de 16,462 personas respaldaron el evento de exhibición de leyendas y antiguos jugadores de los dos colosos del fútbol español, que tuvo su primera edición en 2017 y se ha jugado ya en nueve países.

Para esta versión en Santo Domingo, estuvieron en el césped del Estadio Olímpico Féliz Sánchez, dos jugadores que protagonizaron una de las épocas más competitivas de ambos clubes, a nivel global.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/15/whatsapp-image-2026-03-14-at-201650-5c4d4617.jpeg Foto Oficial de los equipos, antes del partido. (DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO)

Del lado del Barcelona, su máximo representante fue el defensa Carles Puyol, el mítico capitán del equipo culé que dirigidos por Pep Guardiola y junto a la pandilla de Lionel Messi, ganaron tres Champions League (2006, 2009 y 2011) y dos Mundiales de Clubes (2009 y 2011).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/15/whatsapp-image-2026-03-14-at-202059-80db55e8.jpeg Carles Puyol del Barcelona. (DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO)

Mientras que del lado del Real Madrid estaba el controversial defensa Képler Laveran de Lima Ferreira (Pepe), que al igual Pujols levantó ¨La Orejona¨ en tres ocasiones (2014, 2016 y 2017), además de consagrarse monarca mundial de clubes en 2014 y 2016.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/15/whatsapp-image-2026-03-14-at-201708-046b23a2.jpeg Pepe, exdefensa del Real Madrid. (DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO)

La modalidad de juego incluye entrenadores de cartel. Del lado del Real Madrid, estaba José Antonio Camacho, defensor leyenda del Real Madrid con el que ganó nueve ligas de España y como técnico llevó a su país a los octavos de final de la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002.

Su homólogo fue Chapi Ferrer, quien como jugador del Barça ganó la liga en cinco ocasiones, y como dirigente ascendió al Córdoba FC a primera división en 2014.

Colorido dominicano

El ambiente en las gradas, fue otra muestra más de cómo la afición por el fútbol se masifica en República Dominicana. Ciudadanos de todas las clases sociales fueron parte de la historia de ver por primera vez una exhibición de las leyendas de los más grandes rivales del balompie mundial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/15/whatsapp-image-2026-03-15-at-000252-30578e28.jpeg Antonio Perpiñán, un fiel seguidor del Real Madrid desde hace décadas. (DIARIO LIBRE/ DANIEL SANTANA)

Antonio Perpiñán, un ingeniero civil dominicano de 51 años, que por motivos de estudios se fue a vivir a Madrid por casi dos años (en 2008), cantó a todo pulmón el himno del Real Madrid cuando sonó por los altavoces del estadio, al momento de la presentación de los equipos.

¨Empecé a seguir al Real Madrid desde los años noventa, pero antes fui de los que me volví loco con (Diego) Maradona. Y cuando vivi allá fue al estadio Santiago Bernabéu varias veces. Me sentí muy feliz al cantar el himno del Madrid aquí, pero no lo pusieron completo, me lo cortaron¨, dijo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/15/whatsapp-image-2026-03-14-at-210129-8de627dc.jpeg Vista de un costado del Estadio Olímpico Félix Sanchez que estuvo abarrotado de público. (DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO)

Otros querían vivir el sueño de su niñez, y ni un impedimento físico los detuvo.

Fue el caso de Felipe Ramírez, un niño de 13 años que nació con una condición que todavía le impide caminar, pero al menos ya puede hablar. Viajó desde Santo Domingo Oeste, junto a su hermano Sandy Ramírez para no perderse la oportunidad de alentar a su equipo.

¨Me siento tan emocionado y tan feliz... que no sé ni cómo decirlo. Por Lionel Messi me hice del Barça¨, aseguró el infante.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/15/whatsapp-image-2026-03-15-at-001229-f72ffeca.jpeg Felipe Ramírez fue al partido en una silla de ruedas, ayudado por su hermano Sandy. (DIARIO LIBRE/ DANIEL SANTANA)

Y es que el fenómeno de la fiebre por el fútbol en el país, va empujado velozmente por las nuevas generaciones. Daniel Núñez de 11 años, está tan apasionado que dedica un buen tiempo de su día a actualizar a su madre, Angie D´ Oleo, sobre todo lo que pasa en el mundo del fútbol.

¨Desde que él tenía tres años, todo lo que conozco de fútbol, él me lo ha enseñado. Me habla de jugadores que están hasta retirados, y de todo tiene una reseña, se lo sabe todo. Mi interés por este deporte, es por apoyarlo a él¨, aseguró D´ Oleo que cuenta que ambos tuvieron la oportunidad de ir al Museo del Real Madrid.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/15/whatsapp-image-2026-03-15-at-001631-1-c3eb199c.jpeg Daniel Núñez y su madre, Angie D´O leo. (DIARIO LIBRE/ DANIEL SANTANA)

En el Estadio también estuvieron presentes muchos jóvenes que aprovecharon para ¨ir en coro¨ y gozar de una noche dedicada al deporte que tanto aman. Enmanuel Morillo (23 años), fanático del Arsenal de Inglaterra, Manuel Quiñones (24), hincha del Barcelona y Ramón Báez (24) del Real Madrid viajaron desde La Romana para estar en la ¨Noche de Leyendas¨.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/15/whatsapp-image-2026-03-15-at-003347-364f8b13.jpeg De izquierda a derecha, Enmanuel Morillo,Manuel Quiñones y Ramón Báez, siguen el fútbol desde 2015. (DIARIO LIBRE/ DANIEL SANTANA)

Así fue el empate

Aunque los equipos empataron a cero al final de los primeros 40 minutos ( como es exhibición, no se juegan 45), el encuentro fue muy entretenido con ida y vuelta para cada lado, balones pegando en los travesaños de los arcos, pases y gambetas geniales en un medio campo que no paraba de generar fútbol.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/15/whatsapp-image-2026-03-14-at-201815-1070462f.jpeg Puyol detiene el balón con el pecho en un momento de acción del partido. (DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO)

Hasta que en el minuto 50, Sergi Barjuan con un disparo cruzado al palo derecho puso al Barcelona delante.

Sin embargo, la respuesta madridista no se hizo esperar. Al minuto 54, Toni Moral fabricó el 1-1, y en una jugada que hizo estallar a los fanáticos dominicanos del conjunto blanco, apenas dos minutos después, Edwin Congo se robó un balón, evadió al arquero y con la portería vacía pateó suavemente la pelota para poner a los merengues 2-1.

Y para cerrar con broche de oro a cinco minutos del final, Martín Montoya del Barcelona entró al área y luego de saltar extendió su pierna izquierda para pegarle al balón en una maniobra magistral que clavó el 2-2 definitivo.