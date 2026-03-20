Presidente de la FDF sobre suspensiones: "El fútbol no se va a detener"

José Francisco Deschamps, presidente de la Federación Dominicana de Fútbol, es acompañado poor Yelena Hazim Figuereo, secretaria general de la Institución. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la Federación Dominicana de Fútbol, José Deschamps, descartó este viernes que la acción del balompié local se vea interrumpida por el anunicio de la suspensión de 25 de las 32 asociones que conforman la institución.

"El fútbol no se va a detener. L os clubes v an a seguir compitiendo, todo lo contrario, esta situación viene a dar más formalidad a nuestro deporte", dijo Deschamps a Diario Libre.

Al momento del anuncio, la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) está en la jornada once de su liguilla (playoffs), además de que las selecciones nacionales sub 17 (tanto en femenino como en masculino), son parte de eliminatorias para los mundiales de esa categoría.

"Los clubes de las provincias van a poder competir en eventos de la federación. La asociación es la que no va a poder hacer nada. Pero por ejemplo, un club que pertenezca a La Vega y quiera participar en un evento, obviamente lo hará", señaló.

Mucha informalidad

Según Deschamps, varias asociaciones suspendidas no tenían el material mínimo para operar, ni cumplían con los requesitos fundamentales que exige la FDF.

"Hay asociaciones que no tienen ni siquiera un sello oficial, no tienen los tres clubes requeridos, no poseen un campo de fútbol, no hacen eventos locales o participan de otros, en fin, así es imposible", puntualizó Deschamps que remarcó que el proceso que se vive en el país es parte de los nuevos estándares que la FIFA exige a nivel mundial.

Citó el caso de Honduras, país centroamericano con amplia tradición futbolística, que tuvo que realizar una nueva división en cuatro regiones para organizar el deporte a nivel nacional.

Deschamps además aseguró que para evitar las suspensiones, la FDF apoyó con tres abogados que se encargaron cada uno de las regiones norte, sur y este para acompañar a las asociaciones de tal manera que estuvieran listas con toda la documentación antes del plazo fatal del 15 de noviembre pasado.

Con todo y eso, Deschamps indica que las demoras continuaron, y a pesar de solicitarle tanto a la FIFA como a la Concacaf una extensión de los plazos, no se logró alcanzar la meta de que las asociaciones estuvieran listas, y ahora tendrán un año para regularizarse.

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