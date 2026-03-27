×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
dominicana
dominicana

VIDEO | Dos goles, coraje y un empate con el Salvador que alienta mejores resultados

El equipo nacional mostró avances en duelo de la Concacaf Series que concluye este domingo contra Cuba

    La selección dominicana absoluta de fútbol empató a dos goles frente a El Salvador este jueves, en un partido correspondiente a la Concacaf Series durante la ventana FIFA de marzo de 2026.

    El encuentro, celebrado ante una buena asistencia de público, sirvió como termómetro para el conjunto criollo, que mostró momentos de buen fútbol, pero también dejó espacios que fueron aprovechados por el rival.

    El equipo quisqueyano tuvo un primer tiempo sólido, con control del balón y orden en todas sus líneas.

    Expandir imagen
    Infografía
    Alineación titular dominicana. (FUENTE EXTERNA)
    • La recompensa llegó temprano, cuando al minuto 15Pablo Rosario recuperó un balón en la frontal del área y asistió a Júnior Firpo, quien definió con precisión para abrir el marcador y encender a la afición presente.

    Durante esa primera mitad, Dominicana impuso el ritmo del juego con transiciones rápidas y una propuesta ofensiva liderada por Mariano Díaz y el propio Firpo. La defensa también respondió, limitando las aproximaciones de un conjunto salvadoreño que apenas generó peligro antes del descanso.

    Expandir imagen
    Infografía
    Foto oficial del equipo dominicano. (FUENTE EXTERNA)

    Segundo tiempo complicado

    El panorama cambió tras el intermedio. El Salvador elevó su intensidad y encontró premio al minuto 63, cuando Nathan Ordaz aprovechó un pase filtrado de Brayan Gil para empatar el encuentro. Los salvadoreños volvieron a golpear al 79 con otra combinación entre Gil y Ordaz, que terminó en el 2-1.

    Expandir imagen
    Infografía
    El lateral derecho Peter Gonzalez en plena acción durante el partido. (FUENTE EXTERNA)

    Cuando parecía que Dominicana se quedaba sin respuesta, apareció Dorny Romero. El delantero, recién ingresado, provocó un penal en los minutos finales y se encargó de convertirlo para sellar el empate definitivo, imposible de detener para el arquero Mario González.

    El resultado deja sensaciones mixtas para la Sedofútbol, que ahora se prepara para cerrar la doble jornada ante Cuba, este domingo.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.