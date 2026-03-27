La selección dominicana absoluta de fútbol empató a dos goles frente a El Salvador este jueves, en un partido correspondiente a la Concacaf Series durante la ventana FIFA de marzo de 2026.

El encuentro, celebrado ante una buena asistencia de público, sirvió como termómetro para el conjunto criollo, que mostró momentos de buen fútbol, pero también dejó espacios que fueron aprovechados por el rival.

El equipo quisqueyano tuvo un primer tiempo sólido, con control del balón y orden en todas sus líneas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/27/alineacion-titular-de-hoy--repdominicana--elsalvador-jpg-fea8c015.jpeg Alineación titular dominicana. (FUENTE EXTERNA)

La recompensa llegó temprano, cuando al minuto 15, Pablo Rosario recuperó un balón en la frontal del área y asistió a Júnior Firpo, quien definió con precisión para abrir el marcador y encender a la afición presente.

Durante esa primera mitad, Dominicana impuso el ritmo del juego con transiciones rápidas y una propuesta ofensiva liderada por Mariano Díaz y el propio Firpo. La defensa también respondió, limitando las aproximaciones de un conjunto salvadoreño que apenas generó peligro antes del descanso.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/27/onceno-titular-de-hoy--inicia-el-partido--repdominicana--elsalvador-jpg-20666ccf.jpeg Foto oficial del equipo dominicano. (FUENTE EXTERNA)

Segundo tiempo complicado

El panorama cambió tras el intermedio. El Salvador elevó su intensidad y encontró premio al minuto 63, cuando Nathan Ordaz aprovechó un pase filtrado de Brayan Gil para empatar el encuentro. Los salvadoreños volvieron a golpear al 79 con otra combinación entre Gil y Ordaz, que terminó en el 2-1.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/27/35--repdominicana-1-0-elsalvador-jpg-075608d4.jpeg El lateral derecho Peter Gonzalez en plena acción durante el partido. (FUENTE EXTERNA)

Cuando parecía que Dominicana se quedaba sin respuesta, apareció Dorny Romero. El delantero, recién ingresado, provocó un penal en los minutos finales y se encargó de convertirlo para sellar el empate definitivo, imposible de detener para el arquero Mario González.

El resultado deja sensaciones mixtas para la Sedofútbol, que ahora se prepara para cerrar la doble jornada ante Cuba, este domingo.