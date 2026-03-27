Neveleff, dirigente de RD: "El empate fue injusto, pero seguiremos sin bajar los brazos"

La selección absoluta masculina inició con un empate a dos goles este jueves, su primera participación en la Concacaf Series que le tocó en esta fecha FIFA, y que concluirá el domingo ante Cuba.

Por intermedio del defensa Junior Firpo, Dominicana se adelantó en el minuto 15, pero luego El Salvador ripostó con dos goles en el segundo tiempo, hasta que antes de la conclusión del encuentro, Dorny Romero convirtió un penal que plasmó el 2-2 final.

"El empate fue injusto (...) pero seguiremos sin bajar los brazos", dijo el dirigente Marcelo Neveleff en rueda de prensa tras concluir el encuentro.

Neveleff puntualizó que El Salvador es de esos equipos a los que Dominicana ya debe empezar a ganar para poder empezar a hacer su propio camino en la Concacaf, sin dejar de reconocer que era un oponente con oficio.

Resultados llegarán

En una conversación previa con Diario Libre, el dirigente del conjunto quisqueyano, Marcelo Neveleff, aseguró que cada vez falta menos para que el fútbol dominicano empiece a lograr resultados contra sus rivales del área centroamericana y del Caribe.

"Estamos tranquilos, los resultados llegarán en su momento", dijo Meveleff cuando la FIFA inauguró en el país la primera parte de un Centro de Alto Rendimiento el mes pasado.

El técnico argentino enfatizó que antes de esta serie contra El Salvador y Cuba, el equipo nacional iba a contar con sus grandes figuras para cada compromiso internacional, ya que en septiembre llega el principal reto del país en este año: su debut en la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El jueves por Dominicana, nombres como los de Junior Firpo, Mariano Diaz, Edison Azcona, Peter Federio González, Jean Carlos López y Dorny Romero , entre otros.

Para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Neveleff será el técnico del seleccionado nacional, y aseguró que se viene trabajando desde hace meses en la base de futuros integrantes con el que busca subirse al podio.

" Obviamente que van a estar los mejores sub 23, esa es una selección compuesta por jugadores que nacieron en 2005, 2006 y 2007, seguramente vamos a tener a Marlon Mena que está en Italia entre otros, y bueno vamos estudiando los jugadores que estén mejor y que vayan sumando para, si Dios quiere, ganar una medalla", puntualizó.