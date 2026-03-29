México y Portugal empatan en la reapertura del estadio Azteca para el Mundial 2026

Momento de acción del partido amistoso en el estadio Banorte entre México y Portugal ( FUENTE EXTERNA )

En la fastuosa reinauguración del estadio Azteca de cara al Mundial de Norteamérica 2026, las selecciones de México y Portugal entregaron un decepcionante empate 0-0 este sábado a los 81.344 aficionados presentes en el recinto.

El amistoso sirvió también para que el mediocampista de origen español Álvaro Fidalgo hiciera su debut con el Tri mientras que Paulinho, delantero del Toluca, recibió una intensa ovación cuando entró de cambio en el segundo tiempo en la selección lusa.

Las manifestaciones estuvieron presente

Durante las horas previas al encuentro, manifestantes con un mosaico de causas coincidieron alrededor del mítico estadio, para dar visibilidad a madres de desaparecidos, colectivos contra la gentrificación, promotores de la marihuana legal y animalistas.

Asimismo, al interior del Azteca, un aficionado en estado de ebriedad perdió la vida al caer a la planta baja en su intento de bajar del segundo al primer nivel del estadio por la parte exterior.

Alineaciones:

México: Raúl Rangel - Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo (Everardo López, 78) - Erik Lira (Armando González, 78), Álvaro Fidalgo (Erick Sánchez, 60), Obed Vargas (Carlos Rodríguez, 46) - Roberto Carlos Alvarado (Richard Ledezma, 60), Raúl Jiménez (Germán Berterame, 46), Brian Gutiérrez (Julián Quiñones, 46). DT: Javier Aguirre.

Portugal: Rui Silva - Matheus Nunes (Diogo Dalot, 46), Antonio Silva (Tomas Lemos, 46), Renato Veiga, Nuno Mendes (João Cancelo, 46) - Ruben Neves (João Neves, 46), Samu Costa (Vitinha, 46) - Francisco Conceição (Pedro Neto, 46) - Bruno Fernandes (Francisco Trinçao, 81), João Felix (Gonçalo Guedes, 46) - Gonçalo Ramos (Paulinho,). DT: Roberto Martínez.