A pesar de ataque incesante, RD solo alcanza a empatar a uno con Cuba

Edarlin Reyes (11) de la Selección de República Dominicana, disputa el balón contra un jugador cubano. ( FUENTE EXTERNA )

República Dominicana cerró su particpación en la Concacaf Series ( ventana FIFA de marzo) al empatar a un gol con Cuba en el Estadio Cibao FC de Santiago de los Caballeros.

El equipo nacional pudo facilmente haber convertido tres goles, pero solo alcanzó a fabricar un empate que dejó la sensación de que se escapó un partido que era "ganable" para la escuadra quisqueyana.

Luego de un intercambio lleno de vétigo por ambos seleccionados durante un primer tiempo sin goles, la acción se trasladó al segundo tiempo con el equipo cubano buscando su oportunidad.

En una llegada de los cubanos por izquierda, al minuto 51, la defensa dominicano fue sorprendida y el volante Dairon Reyes con golpe de derecha la clavó al angulo del primer palo para el 1-0 de los visitantes.

Romeo, el salvador

Pero como ya es costumbre, la figura del goleador histórico Dorny Romero no se hizo esperar para la alegría de los cientos de fanátcos presentes en las gradas.

En el minuto 53, Edarlyn Reyes se escapó por el lateral izquierdo, se prolongó casi hasta la línea de fondo y metió un centro aéreo que fue cabezeado de forma magistral por Romero y las acciones quedaron igualadas a un tanto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/30/romero-6ed13e6a.jpg Romero celebra con el público el gol que marcó el empate ante Cuba. (FUENTE EXTERNA)

El seleccionado nacional aprovechó para insistir de todas las formas que pudo, busando que Junior Firpo, Reyes y Romero se asociaran en distintos costados de la cancha, pero las acciones nunca se concretaban en gol.

También Pablo Rosario se combinaba con Firpo, pero nada resultaba.

Azcona se hizo sentir

En el minuto 67, Edison Azcona entró al partido de inmediato el exInter de Miami utilizó su velocidad para apurar la ofensiva criolla, de tal manera que tres mintos más tardes, robó en balón en defensa, corrió 3/4 de cancha por el lateral izquierdo y bajo el asedio de tres jugadores cubanos sacó un zurdazo cruzado al segundo palo que pasó frente a la porteria cubana que se salvaba casi de milagro.

En la jugada se demostró que Azcona, que ahora está en la segunda división de Estados Unidos con el equipo de Las Vegas, está en excelentes condiciones físicas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/30/junior-cb8cc3c6.jpg Junior Firpo (derecha), pasa el balón durante un momento de acción del juego. (FUENTE EXTERNA)

Gol anulado

La anotación que pudo haber definido el partido, fue anulada por el árbitro nicaragüense Roger Meléndez. El juez centroamericano le señaló a una falta a Jordi Álvarez (quien pateó a un jugador cubano que le moslestaba), mientras la acción del juego continuó y Firpo sacó un metrallazo desde fue del área grande que quemó las redes del arco cubano... pero todo fue invalidado.

El partido marcó el debut en la Selección Nacional de Carlos Sarante, un prometedor jugador del Deportivo Pantoja de la Liga Dominicana de Fútbol.