Kenia paga 30 millones de dólares para acoger la Copa Africana de fútbol en 2027

Los jugadores de Mali celebran después de ganar una tanda de penaltis de un partido de fútbol de octavos de final de la pasada edición de la Copa Africana de Naciones. ( ARHCIVO/ AFP )

El Gobierno de Kenia confirmó este martes que el país ha pagado a la Confederación Africana de Fútbol (CAF) la tasa de 30 millones de dólares (unos 26 millones de euros) requerida para acoger la Copa Africana de Naciones (CAN) en 2027, un evento que coorganiza con las vecinas Uganda y Tanzania.

"Kenia ha cumplido plenamente con sus obligaciones financieras e institucionales con la CAF, lo que representa un paso decisivo hacia la organización conjunta de la Copa Africana de Naciones 2027", declaró el ministro keniano de Deportes, Salim Mvurya.

El pago, afirmó el ministro, "reafirma la credibilidad, la preparación y el compromiso inquebrantable de Kenia para ofrecer un torneo continental exitoso".

"Además, el Gobierno ha constituido un Comité Organizador Local (LOC, en inglés) reestructurado, que reúne a actores clave de los sectores público y privado en todas las áreas críticas de la organización", añadió.

Cumplirán programa

Mvurya dijo que el país acelerará la implementación de todos los requisitos de la CAF, tanto respecto a infraestructuras como al desarrollo de la competición.

"Entre ellos, se incluyen la construcción y la mejora aceleradas de los estadios, las instalaciones de entrenamiento y los sistemas de transporte y logística, así como las normas de seguridad y retransmisión", detalló.

En septiembre de 2023, el Comité Ejecutivo de la CAF adjudicó la organización de la CAN de 2025 a Marruecos y la de 2027 al trío Kenia-Uganda-Tanzania.

"El mayor evento en suelo africano regresa a África oriental después de 51 años desde que fue organizado por última vez en Etiopía en 1976. Esta será la 36ª edición de la competición y la primera vez que será organizada por tres países", detalló entonces el presidente de la CAN, Patrice Motsepe.