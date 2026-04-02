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La FIFA autoriza a la Liga MX una extensión para entregar los estadios mundialistas

El Estadio Azteca y el Estadio Akron podrán ser utilizados hasta el 13 de mayo

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    La FIFA autoriza a la Liga MX una extensión para entregar los estadios mundialistas
    Estadio Banorte (FUENTE EXTERNA)

    La liga del fútbol mexicano anunció este jueves que la FIFA le autorizó una extensión para entregar los estadios en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey que serán sedes del Mundial que arranca el 11 de junio próximo.

    "La FIFA ha autorizado la extensión en las fechas de entrega de los estadios mundialistas.

    Distribución de partidos en los estadios sede del Mundial

    El Estadio Azteca y el Estadio Akron podrán ser utilizados hasta el 13 de mayo, mientras que el Estadio BBVA tendrá como fecha límite el 17 de mayo, lo que les permitirá ser utilizados dentro de la fase final del torneo de Clausura", escribió la liga a través de un comunicado.

    El Estadio Azteca, que será sede por tercera vez de un Mundial, de la Ciudad de México, albergará cinco partidos, tres de fase regular, uno de dieciseisavos de final y uno de octavos de final.

    • El estadio Akron de Guadalajara, al occidente del país, recibirá tres juegos de primera fase y uno de la siguiente ronda, lo mismo que el BBVA de Monterrey, al norte de la capital mexicana.
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    Con esta autorización el América, que tiene como hogar el Azteca; el Guadalajara, el Akron; y el Monterrey, el BBVA; podrán disputar, en caso de ser necesario, sus encuentros de hasta las semifinales de la llamada liguilla del Clausura 2026. EFE

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