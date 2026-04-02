Bayern Múnich-Barcelona y Arsenal-Lyon, las semifinales de la Champions femenina

Momento de acción del partido entre Barcelona y Real Madrid en la rama femenina de la UEFA Champions ( AFP )

El Barcelona, que eliminó este jueves al Real Madrid, se enfrentará al Bayern Múnich en las semifinales de la Liga de Campeones, con el partido de ida en terreno alemán y la vuelta en campo azulgrana, mientras que el Arsenal, el vigente campeón, jugará contra el Lyon, con la ida en Londres, rumbo a la final del 23 de mayo en el estadio Ullevaal de Oslo.

Los choques de ida se disputarán los próximos 25 y 26 de abril y la vuelta el 2 y 3 de mayo, a la espera de la comunicación de la UEFA de qué fecha corresponde a cada una de las eliminatorias.

¿Cómo fue el desempeño del Barcelona y Bayern Múnich en la competición?

El Barcelona ya se enfrentó al Bayern Múnich en la primera jornada de la actual edición del máximo torneo europeo, el pasado 7 de octubre en el estadio Johan Cruyff, con una victoria por 7-1 del conjunto azulgrana, con los goles de Alexis Putellas, que desató el triunfo en el minuto 3; Ewa Pajor, con un doblete; Claudia Pina, con otro; Esmee Brugts y Salma Paralluelo.

Es la única derrota en esta ´Champions´ del equipo alemán, dirigido por el español José Barcala y que terminó cuarto en la fase liga, al imponerse al Juventus (2-1), al Arsenal (3-2), al París Saint Germain (1-3) y al Valerenga (3-0) y empatar con el Atlético de Madrid en el Centro Deportivo de la localidad madrileña de Alcalá de Henares (2-2).

En cuartos de final ha eliminado al Manchester United, tras ganar tanto en la ida en Old Trafford por 2-3 como en la vuelta en el Allianz Arena por 2-1, aunque en el segundo duelo caía por 0-1 hasta el minuto 81, cuando inició la remontada.