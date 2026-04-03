Portugal jugará contra Nigeria su último partido de preparación antes del Mundial

Cristiano Ronaldo en acción con la selección de Portugal ( AFP )

Portugal se enfrentará a Nigeria el 10 de junio en su último partido de preparación antes de partir para el Mundial de 2026, anunció este jueves la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

En un comunicado, la FPF informó de la fecha del encuentro contra la selección nigeriana sin precisar el lugar, aunque en el pasado había manifestado la intención de organizarlo en Leiria, en la región Centro del país ibérico.

Composición y preparación del equipo portugués para el Mundial

Antes del partido frente a Nigeria, Portugal se batirá el 6 de junio contra Chile en el Estadio Nacional de Oeiras, en el área metropolitana de Lisboa.

La selección de Portugal, entrenada por el español Roberto Martínez, integra el grupo K del Mundial, junto con Colombia, la República Democrática del Congo y Uzbekistán.

El equipo luso concluyó recientemente la primera fase de su preparación para el Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, con un empate a cero frente a la selección mexicana y un triunfo por 0-2 frente a la estadounidense, en los que no contó con varios titulares, entre ellos el capitán, Cristiano Ronaldo. EFE

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