Botagofo demandó por 144 millones de dólares al Olympique de Lyon debido a deudas impagas

Hinchas del Botafogo de Brasil vitorean durante el desfile de regreso a casa de su equipo después de ganar el torneo de fútbol Copa Libertadores de la Conmebol en 2024. ( ARCHIVO/ AP )

El club brasileño Botafogo anunció este sábado que ha presentado una acción judicial contra el Olympique de Lyon para reclamar el pago de una deuda superior a 745 millones de reales (144 millones de dólares).

La institución carioca explicó que la medida busca asegurar la recuperación de esos recursos, los cuales considera "fundamentales para garantizar la continuidad del proyecto deportivo del club", según un comunicado difundido en sus redes sociales.

La falta de pago ha generado impactos directos en las operaciones del Botafogo, afectando la renovación de contratos y el fichaje de jugadores. Incluso, la situación derivó en una sanción de la FIFA a finales de 2025 que le impidió realizar transferencias.

La disputa surgió tras la ruptura unilateral del acuerdo por parte de la nueva directiva del Lyon. Además de la deuda con el conjunto brasileño, el club francés también mantiene un compromiso pendiente de 12 millones de euros con el Molenbeek de Bélgica.

Origen de la litis

El préstamo fue realizado en el marco del modelo colaborativo impulsado por el Grupo Eagle, al que pertenece Botafogo desde 2022 y que es liderado por el empresario estadounidense John Textor. Este esquema permitió al Lyon evitar un descenso administrativo, mientras que el club brasileño alcanzó logros históricos como la conquista de la Copa Libertadores y el Brasileirao en 2024.

Durante ese período, ambos equipos protagonizaron varias operaciones de mercado. Entre ellas, el préstamo del argentino Thiago Almada al Lyon en 2025 y el traspaso del arquero Lucas Perri al club francés a inicios de 2024.

Botafogo aseguró que "adoptará todas las medidas legales pertinentes" para recuperar el dinero adeudado y proteger la estabilidad de su proyecto deportivo.