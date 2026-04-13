Mbappé regresa a los entrenamientos con un apósito en la ceja

Kylian Mbappé en el suelo luego de recibir el golpe en el partido del Real Madrid ante el Girona ( AFP )

El francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, volvió este lunes a entrenarse junto al resto de sus compañeros tras su ausencia del día anterior provocada por los puntos que recibió en una ceja tras el codazo que recibió del jugador del Girona Vitor Reis.

Mbappé ya está listo para enfrentarse al Bayern Múnich en un duelo clave por la supervivencia del Real Madrid en la Liga de Campeones.

Derrotados en la final de la Supercopa por el Barcelona (3-2), eliminados por el Albacete en la Copa del Rey (3-2) y con la Liga perdida tras empatar ante el Girona (1-1) la pasada jornada, el choque del Allianz Arena es el último clavo ardiendo al que pueden agarrarse los hombres de Álvaro Arbeloa.

El atacante francés es una de las esperanzas del madridismo, que no entiende por qué la acción de Vitor Reis no fue señalada como penalti. Mbappé protagonizó la acción y se perdió el primero de los tres entrenamientos de los que va a disponer el Real Madrid para afrontar la remontada en Múnich.

Por "precaución", según informó la web blanca, se perdió la sesión inicial tras el descanso del sábado.

Situación de bajas y recuperación en el Real Madrid

Mbappé regresó con una protección visible en su ceja derecha, un apósito. Junto al resto del grupo trabajó con normalidad y no parece que tendrá problemas para salir de inicio ante el Bayern Múnich. Su presencia es incuestionable y el equipo de Arbeloa necesita de su mejor versión para levantar un 1-2 complicado.

No se entrenaron, una jornada más, Thibaut Courtois y Rodrygo Goes.

Ambos siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. Serán, junto a la del sancionado Aurélian Tchouaméni, que se ejercitó en el interior de las instalaciones, las únicas bajas de un equipo que se jugará la temporada en 90 minutos: el Bayern espera y Mbappé está listo.