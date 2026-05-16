Cristiano Ronaldo y Al-Nassr pierden la final de la Liga de Campeones de Asia

Cristiano Ronaldo (d.) del Al-Nassr en acción contra Genta Miura (i.) del Gamba Osaka durante la final de la Liga de Campeones de la AFC Two entre Al-Nassr y Gamba Osaka en Riad (Arabia Saudí) el 16 de mayo de 2026. (Liga de Campeones, Arabia Saudita) ( EFE/EPA/STRING )

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo se quedó sin el titulo de la Liga de Campeones de Asia 2 al perder la final ante el Gamba Osaka japonés, que se impuso en el duelo disputado en Riad por 1-0.

El representante saudí no se sobrepuso al tanto logrado por su rival a la media hora firmado por el turco Deniz Hummet, a pase del tunecino Issan Jebali. Después, el portero japonés Rui Akari evitó que el cuadro de Jorge Jesus lograra la igualada.

El maleficio del exjugador del Real Madrid, Manchester United y Juventus, entre otros, se prolonga. No logra conquistar título oficial alguno con el club saudí y otra vez se quedó sin éxito.

Cristiano falló una oportunidad clara y su compatriota Joao Felix estrelló un balón en el poste en el tramo final. El Al Nassr aún puede lograr el titulo de la Liga Saudí que lidera aunque, amenazado por el Al Hilal, se juega el título el jueves contra el Damac, amenazado por el descenso, en la última jornada.

El Al Nassr lidera la competición con dos puntos de ventaja sobre el Al Hilal.



El astro luso, además, fue incapaz de ampliar su cuenta goleadora y dar un paso más a su objetivo de los 1000. Acumula 971.

Sus conquistas en 2026

Cristiano Ronaldo ha anotado 14 goles en lo que va del año 2026.

El astro portugués comenzó el año con 957 dianas y ha mantenido una frecuencia anotadora formidable vistiendo la camiseta del Al-Nassren de la Liga Profesional Saudí.

Entre sus momentos más destacados de estos meses sobresale el gol con la pierna zurda que le marcó al Al-Shabab el pasado 7 de mayo, el cual no solo selló la victoria de su equipo por 4-2, sino que representó su gol número 100 en el fútbol de Arabia Saudita y le permitió cumplir el hito de haberle anotado a todos los clubes de la liga en la presente temporada.

Los primeros cinco meses de 2026 han sido una demostración de longevidad e impecable condición física para el delantero luso, quien celebró su cumpleaños número 41 en febrero emulando festejos al estilo de la NBA.

A nivel de clubes, sus goles han sido fundamentales para que el Al-Nassr compita en la parte alta de la tabla local y avance firmemente en el plano continental, registrando brillantes actuaciones individuales como un doblete ante el Al-Najma SC y consistencia frente a redes rivales como Al-Ahli y Al-Okhdood.

Además de liderar la ofensiva en Medio Oriente, este arranque de año le ha servido como la preparación idónea en su capitanía con la selección de Portugal, con la mirada firmemente puesta en liderar a su país en lo que será su histórica sexta participación en una Copa del Mundo de la FIFA durante el próximo verano.