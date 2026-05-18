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Guardiola ultima su salida del Manchester City, según medios británicos

Aún tiene un año de contrato con el City, tras la renovación que firmó el año pasado

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    Guardiola ultima su salida del Manchester City, según medios británicos
    Pep Guardiola (AFP)

    Pep Guardiola está ultimando su salida del Manchester City. Pese a que en el club mantienen que aún tiene un año de contrato, medios británicos apuntan a que esta va a ser la última semana del español como técnico de los 'Sky Blues'.

    Tras diez años en el cargo y todos los títulos ganados, el de Sampedor anunciará en los próximos días su marcha del City y recibirá una despedida con honores en el último encuentro de Premier League que los mancunianos disputarán este domingo en el Etihad Stadium contra el Aston Villa. 

    Guardiola aún tiene un año de contrato con el City, tras la renovación que firmó el año pasado, pero durante toda la temporada fuentes de la industria han indicado que esta podía ser su última campaña

    Trayectoria y logros de Pep Guardiola en el Manchester City

    El técnico llegó en 2016, tras tres años en el Bayern de Múnich, y en Mánchester no solo se ha convertido en el mejor técnico de la historia del club, sino que también ha cimentado su estatus como uno de los mejores de la historia. 

    En el City ha ganado seis Premier League, una Champions League y una decena de Copas nacionales, además de una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. En sus diez años en el City, solo se ha quedado en blanco en dos ocasiones. 

    Ha dirigido 591 partidos, con un porcentaje de triunfos superior al 70 %. Su próximo destino es una incógnita, aunque en varias ocasiones ha dejado caer que no entrenará más a nivel de clubes y que su meta es dirigir a una selección.

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    msg/jl

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