Ancelotti tuvo en cuenta la experiencia para convocar al veterano portero Weverton

El técnico de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, afirmó este lunes que llamó al portero Weverton para el Mundial 2026 por su experiencia y pese a no haberlo tenido en cuenta hasta ahora en sus anteriores convocatorias.

El guardameta del Gremio, de 38 años y que ya fue el reserva de Alisson en Qatar 2022, fue una de las sorpresas en la lista de 26 convocados para el Mundial, anunciada por Ancelotti este lunes en una ceremonia especial en Río de Janeiro.

Weverton, que fue ídolo del Palmeiras, no aparecía en ninguna de las listas previas de posibles convocados debido a que Ancelotti, que también convocó a los experimentados Alisson (Liverpool-ING) y Ederson (Fenerbahçe-TUR), venía probando a otros porteros.

La duda era si convocaría a Bento (Al-Nassr-SAU) o a Hugo Souza (Corinthians), que sí estuvieron presentes en sus anteriores convocatorias.

Decisiones y razones en la convocatoria de la selección brasileña

"En el último año probamos a tres porteros más jóvenes, pero para esa posición necesitábamos a alguien con gran experiencia y Weverton la tiene. No necesitábamos probarlo", explicó el entrenador.

La "experiencia" también fue una de las razones por las que dijo haber convocado a Neymar, el mayor goleador histórico de la selección brasileña pero que no juega con la Canarinha desde octubre de 2023.

Ancelotti aprovechó la rueda de prensa para manifestar su pesar por no haber podido llamar ni a Bento ni a Hugo Souza, pero aclaró que ambos son jóvenes y todavía tienen la posibilidad de disputar otro Mundial con Brasil. EFE

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