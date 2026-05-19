En apenas su primer año en el profesionalismo del fútbol dominicano, el Salcedo FC podría concretar este domingo 24 en Santiago, la hazaña impensada de ganar el campeonato de la Liga Dominicana de Fútbol, en apenas su primera temporada.

Daniel Jamesley y Estiel Reyes fueron los autores de un contundente 2-0 sobre Cibao FC en el partido de ida de la gran final que convocó a fanáticos de todos los puntos de la provincia Salcedo que abarrotaron el estadio Domingo Polonia.

El primer gol se da como resultado de una falta que se le comete a Daniel Jamesley, delantero estrella de Salcedo quien en ese momento tenía 24 con goles y ha sido el líder de conquistas de la actual campaña del fútbol quisqueyano.

Se jugaba el primer minuto de adición luego de los primeros 45 cuando Jamesley realiza el cobro de un tiro libre desde fuera del área, y en un desvío en uno de los jugadores contrarios que estaban en la barrera del Cibao FC, el balón cambia su trayectoria y se convierte en inatajable para el arquero Edgardo Frías, y las gradas enloquecían con el 1-0 para los locales.

Mientras que el segundo tanto llegó en el minuto 69, después de un saque de banda en ataque de Salcedo, un defensa central de Cibao FC rechaza el balón pero le queda de frente a Reyes que desde fuera del área patea un "misil" que se clavó cerca del palo izquierdo de la portería rival y el 2-0 hace estallar de alegría a los salcendenses.

Conservar la ventaja

"Ir a la casa del visitante con una ventaja de dos goles, da mucha seguridad y transfiere la presión al equipo contrario que tiene que hacer dos para empatar" dijo a Diario Libre el gerente general de Salcedo, Nelson Marte.

" Todo esto es fútbol, nada está escrito, son 90 minutos en los que puede pasar de todo, pero Salcedo va dispuesto a defender esa ventaja para coronarse campeón", indicó.

Salcedo FC inició apenas hace dos años el recorrido que esta temporada les llevó a adquirir la licencia profesional por primera vez, luego adquirir ese derecho tras finalizar en el sexto puesto de la Copa de la Liga en 2025.